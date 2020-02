'Bodem van schatkist in zicht', Wijchen bezuinigt 1,7 miljoen op zorg

De gemeente stelt dat er te vaak gekozen is voor specialistische, zware hulpverlening. Nu wil Wijchen voortaan samen met de burger kijken naar zogenaamde ‘vrij toegankelijke zorg’, zoals opvoedingsondersteuning en rouwverwerking voor kinderen. Dan kunnen inwoners zelf aan de bel trekken wanneer ze hulp nodig hebben en hoeven ze niet eerst naar het sociaal wijkteam.

Minder geld, langere wachtlijsten

‘Ons doel is om de burger zelfredzaam te maken. We gaan strenger beoordelen of mensen doorverwezen moeten worden voor een zwaar zorgtraject’, legt wethouder Burgers uit. ‘Patiënten met zware, psychische problemen blijven we uiteraard altijd helpen met de juiste zorg. De wat mildere gevallen, zoals eenzame ouderen, willen we een minder zwaar alternatief bieden.’

Om te voorkomen dat de kosten alsnog de spuigaten uitlopen, voert de gemeente een aantal budgetplafonds in. Elke zorgaanbieder krijgt een maximaal te besteden bedrag per jaar. Als het geld op is, kan de aanbieder tijdelijk geen zorg leveren aan nieuwe inwoners. Volgens de gemeente kunnen er dan langere wachtlijsten ontstaan. ‘Maar ook hier geldt: in urgente situaties zullen we altijd hulp bieden, zelfs als we tegen het plafond zitten.'

‘Bodem van de schatkist in zicht’

Volgens Burgers geeft de gemeente constant signalen af aan het Rijk dat er ingegrepen moet worden. ‘De bodem van de schatkist is in zicht. Dit kan zo niet langer, wij kunnen deze last niet meer dragen als gemeente', oppert hij. 'Maar de luxe van tijd hebben we niet, Wijchen kan niet wachten op ondersteuning van de landelijke overheid. Dus we nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid, want voor de lokale economie moeten we dit jaar gewoon die begroting rond zien te krijgen.'

Tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 13 februari besluit de raad of ze instemt met de voorgestelde maatregelen.