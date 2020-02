Doe mee! Brief aan mijn bevrijder

Maar wat betekent dat eigenlijk vrijheid? Wat betekent vrijheid voor jou? Waarom is het fijn om in Nederland te wonen, wat maakt dat jij je hier vrij voelt? Of voel je je helemaal niet vrij. In de aanloop naar de 75-ste herdenking van onze bevrijding willen wij de inspanning van alle geallieerden niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daar hebben we jou bij nodig. Schrijf een persoonlijke brief aan een denkbeeldige bevrijder. een gebaar van dank voor zijn inzet. Om u een beetje op weg te helpen kunt u hieronder de brief lezen die onze collega Marije Klein aan haar bevrijder schreef en die ze voorlas in "Zin in Zondag".

Beste John,

Of beter; Dear John.

Je kent me niet, ik jou ook niet. Jij hebt je ingezet om mijn land te bevrijden. Daardoor zullen we voor altijd verbonden zijn.

Ik vind het best moeilijk om jou deze brief te sturen. Mag ik jou zeggen? Je was waarschijnlijk nog niet oud toen je in ons land aankwam. Ben je een Amerikaanse of een Engelse John? Of een Poolse Jan? Ben je na de oorlog thuis gekomen? Of ben jij één van die grote gaten in een familie? Eén van die mensen die sinds de Tweede Wereldoorlog zo verschrikkelijk wordt gemist.

Het vervult me met diepe dankbaarheid als ik denk aan de mannen en vrouwen die zich ingezet hebben voor mijn vrijheid. Ik moet daar bewust bij nadenken, want ik ben van de generatie die niet beter weet dan vrede in het land en vrijheid in doen en laten. Dat ik niet beter weet, zegt wat over mijn geluk, maar zegt niets over vanzelfsprekendheid. Want als jij en jouw kompanen er niet waren geweest, had het er voor mij vast compleet anders uit gezien. Nu, zoveel jaren later, kan ik me daar geen voorstelling meer bij maken. Was de wereld nog zo mooi divers? Waren we net zo dapper in tolerantie als nu? Of durfden we er helemaal niet voor uit te komen dat iemand ook anders mocht zijn dan de grote middenmoot?

Dat diezelfde vrijheid niet vanzelfsprekend is, blijkt ook uit de tendens van de afgelopen jaren. De laatste tijd lijkt diezelfde tolerantie steeds verder weg te zakken. We strooien soms weer net zo makkelijk met haat naar groeperingen als 75 jaar geleden werd gedaan; de oorzaak van de Tweede Wereldoorlog. De oorzaak van jouw komst naar Nederland.

Ik voel me te klein om iets tegen die haat te doen. Ik kan mijn kinderen goed opvoeden en de mensen om me heen vertellen wat ik denk. Maar of dat genoeg is weet ik niet. Ik ben het jou wel verplicht. Het schrijven van deze brief zorgt er ook voor dat ik die verantwoordelijk weer voel. Ik moet de vrijheid koesteren. Ik moet me inzetten voor de vrede en ik moet me openzetten voor een ander. Niet alleen maar passief, maar ook door actief deel te blijven nemen aan de discussie. Ook al vermoeid hij soms, discussie over liefde en tolerantie is te belangrijk om uit de weg te gaan.

Dear John,

Je kent me niet, ik jou ook niet. Jij hebt je ingezet om mij te bevrijden. Daardoor zullen we voor altijd verbonden zijn. Onlosmakelijk.

