Nouha Dicko vindt plaats op de bank maar vreemd

Lachend begint hij het interview in het Nederlands. 'Het gaat goed met mij, met jou? Het Nederlands gaat een beetje goed, ik leer elke week.' Maar de aanvaller heeft meer reden om te lachen. Door de schorsing van Bryan Linssen staat hij eindelijk weer eens in de basis. Onder Joseph Oosting (in december) en Leonid Slutskiy kreeg Dicko regelmatig een basisplaats. Onder de huidige trainer, Edward Sturing, is hij op de bank beland. 'Maar het lijkt erop dat ik morgen ga starten, ik ben er klaar voor', zegt hij.

'Het was raar'

Dicko lacht dus, maar heel blij was hij de laatste weken niet. 'Ik vond het raar dat ik ernaast kwam te staan. Ik speelde namelijk een redelijk goede eerste seizoenshelft. Dat ik eruit werd gehaald was dus een verrassing. De trainer en ik hebben er kort over gesproken, maar meer over Tannane dan over mij. Maar hij vertelde ook dat iedereen een kans krijgt om te spelen.'

Maar als een professional weet hij zijn gedachten ook weer snel om te draaien. 'Je weet dat dit voetbal is. Je moet dan meteen omschakelen en klaar zijn voor je volgende kans. Die krijg ik bij Groningen waarschijnlijk al min of meer. Ik vind niet per se dat ik mij in die wedstrijd hoef te bewijzen tegenover de coach, want ik denk dat iedereen heeft kunnen zien wat ik kan brengen. Ik moet alleen tonen dat ik gefocust en gemotiveerd ben, ik wil laten zien dat ik klaar ben voor de komende uitdagingen.'

Transferperiode speelt mee

Vitesse gaat die uitdagingen aan met wat wisselingen in de selectie. Zo moesten de Arnhemmers van de week nog het vertrek slikken van Navarone Foor naar de Verenigde Arabische Emiraten. Ook bij FC Groningen vertrok bijvoorbeeld spits Sierhuis. Dat gaat wel meespelen, denkt trainer Edward Sturing.

'Dat zijn veranderingen bij beide clubs. Midden in het seizoen veranderen is vaak lastig. We krijgen bijvoorbeeld spelers binnen met een achterstand doordat ze niet hebben gespeeld, of doordat ze in een winterstop zaten. Daarnaast zijn we ook Navarone Foor kwijtgeraakt. Maar voor Groningen geldt hetzelfde, daar zitten we allebei mee.'

Tronstad speelt

De man uit Opheusden was een basisspeler in Arnhem, dat betekent dat er nu dus een plekje vrijkomt op het middenveld. De Noor Sondre Tronstad, die al 15 minuten meespeelde in de uitwedstrijd bij ADO Den Haag, mag zich nu vanaf het begin laten zien. 'Tronstad heeft vanaf november weinig gespeeld, maar die willen we er zo snel mogelijk bij hebben. Hij gaat morgen wel spelen, maar we moeten zien hoe dat over een hele wedstrijd gaat', stelt Sturing.

'Schorsing Linssen geen excuus'

Bryan Linssen is geschorst nadat hij vorige week weer een gele kaart ontving. Daar kan Sturing dus niet over beschikken. Maar dat is geen excuus, vindt de trainer. Ook al heeft Linssen al 12 doelpunten gemaakt en is hij de aanvoerder. 'Maar je raakt in een seizoen altijd spelers kwijt. Ik vind dat geen excuus. We moeten gewoon winnen, daar draait het om in het voetbal.'

Tim Matavz lijkt wel weer terug te keren in de basis bij Vitesse, de aanvaller was de afgelopen week ziek. Hij trainde donderdag voor het eerst weer mee bij Vitesse, maar lijkt wel gewoon te kunnen starten. Daardoor zit Thomas Buitink weer op de bank.

Dasa terug

Verder sluit de Israëliër Eli Dasa aan bij de selectie. Hij keert terug na een blessure. Voor de nieuwste aanwinsten Filip Delevaris en Joshua Brenet komt de uitwedstrijd in Groningen te vroeg.

Opstelling: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bazoer, Bero, Tronstad, Tannane, Matavz en Dicko.