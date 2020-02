Allergisch voor je eigen boom? Geen reden tot kap, vindt Arnhems college

Als jij of één van je gezinsleden allergisch blijkt te zijn voor een boom die in je eigen tuin staat, dan is dat nog geen reden om deze te kappen, vindt het Arnhemse college. En dat stuit op weerstand in de gemeenteraad.

Het is onderdeel van een plan om te komen tot nieuw kapbeleid in Arnhem. Het college wil dat ook bomen op particuliere grond een meld- of vergunningsplichtig krijgen. Voor die bomen wordt dan bekeken hoeveel overlast ze geven. In het geval van een allergie heb je 'weinig hinder', meent wethouder Cathelijne Bouwkamp.

'Ernstige hinder'

En daar zijn D66 en de Arnhemse Ouderen Partij het niet mee eens. Zij dienen een voorstel in om allergie als 'veel hinder' aan te merken. 'Er zijn gevallen denkbaar waarin allergie wel degelijk tot ernstige hinder leidt', betoogt raadslid Mattijs Loor (D66). Dat moet volgens hem de mogelijkheid geven om bomen in privé-tuinen te kappen.

Fractievoorzitter Leo de Groot (Partij voor de Dieren) vindt het kappen van bomen 'alleen maar omdat iemand een allergie heeft, erg rigoreus'. 'Weet u hoeveel mensen met hooikoorts er rondlopen', vraagt De Groot. 'Ik ben bang dat bijna alle bomen vogelvrij zijn op deze manier.' Maar dat zal meevallen volgens Loor. 'Al was het alleen al omdat het aantal boomsoorten dat tot hooikoorts leidt, beperkt is.'

'Waar ligt de grens?'

Het is niet haar bedoeling geweest om het onmogelijk te maken om een boom weg te halen wanneer een kind heel erg allergisch is voor een boom in eigen tuin, zegt Bouwkamp. 'Maar waar ligt de grens', vraagt zij zich af. 'Zou het ook mogelijk zijn om aan te geven dat er in uitzonderlijke gevallen, gemotiveerd afgeweken kan worden bij het bepalen van hinder?' Dat vindt Loor niet. 'Ik vraag me daarbij af hoe het college een medische afweging gaat maken. Want dat is waar het hier over gaat.' Criteria dienen volgens hem 'volkomen objectief' te zijn.

Een medische verklaring van een arts zou een optie zijn, meent Bouwkamp. 'Maar die medische verklaringen kennen we uit de topsport waar iedereen tegenwoordig zo'n beetje astma heeft', stelt De Groot cynisch. Hij is bang dat het verkrijgen van een verklaring 'een peulenschil' is.

'Het zou je kind maar zijn'

Fractievoorzitter Gerrie Elfrink (SP) vindt dat het college met dit voorstel 'elke realiteitszin' is verloren. 'Het zou je kind maar zijn die last heeft van een allergie', spiegelt hij voor. 'Dan gaat die boom echt wel om. Ongeacht wat de gemeente daarvan vindt.'

Overigens ligt er een ander voorstel dat D66 mede heeft ingediend om bomen op privé-terrein sowieso niet vergunningsplichtig te maken. Dat voorstel lijkt kansrijk, en als het wordt aangenomen is deze discussie daarmee ook direct beslecht.

