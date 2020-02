Centrum Terborg moet aantrekkelijker worden voor publiek

'Door het ondernemersfonds willen we meer eenheid in het centrum van Terborg creeren', zegt Guus Böhmer van ondernemersvereniging Terborg Centraal. 'We willen het centrum aantrekkelijker maken voor de toekomst.' Terborg heeft in het verleden te maken gehad met leegstand en verloedering en wil via het ondernemersfonds het centrum een nieuwe impuls geven.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Het is niet makkelijk om daar meteen een oplossing voor te vinden, maar we denken hier als ondernemers wel over na', aldus Böhmer. Het ondernemersfonds is één van de initiatieven dat komt uit het project 'Ondernemers aan zet', waarin de winkeliers uit Terborg nadenken over de invulling van het centrum.

In Varsseveld al succesvol

In Varsseveld werd vier jaar geleden al een ondernemersfonds opgericht. De ondernemers in het centrum trekken volgens voorzitter Erik Beltman van de Varsseveldse Ondernemersvereniging nu meer als een collectief met elkaar op. 'Je hebt een gezamenlijke pot met geld om dingen mee te kunnen doen', aldus Beltman. 'Het grote voordeel is dat ook grotere winkelbedrijven meedoen.'



Zo werden de kerstverlichting, de bloembakken in het voorjaar en verschillende activiteiten door het jaar heen bekostigd uit het ondernemersfonds. 'Ik geloof wel dat het wordt gedragen door ondernemers in Varsseveld en dat iedereen er positief naar kijkt. Zolang iedereen er van bewust is dat je onderdeel uit maakt van het dorp, dan denk ik dat we op de goede weg bezig zijn', zegt Beltman.

'Grotere belevingswaarde'

'Inmiddels hebben negentig ondernemers in Terborg zich aangemeld', zegt Böhmer. 'Een aantal ideeën zijn er ook al. Bijvoorbeeld het organiseren van speciale acties en een sfeervolle aankleding van het centrum. Dit moet er voor zorgen dat er een grotere belevingswaarde ontstaat, er meer bezoekers komen die langer in het centrum blijven en de samenwerking tussen de ondernemers versterkt.

'Door het ondernemersfonds hebben we straks financiële middelen om deze dingen aan te pakken', aldus Böhmer. Op 12 februari organiseert Terborg Centraal een avond waarop de eerste plannen en ideeën worden gepresenteerd.



Ook in Varsseveld liggen er nieuwe plannen klaar om het centrum nog aantrekkelijker te maken. 'We zijn aan het kijken naar informatieborden voor bezoekers in het centrum en lichtreclame', zegt Beltman. 'Zo willen we nog meer op de kaart komen te staan in de regio.'