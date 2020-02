Verboden drugsthee drinken met een medicijnman

Deelnemers uit heel Europa en verder komen bijna wekelijks naar een boerderij in Oost-Gelderland om de hallucinogene drank ayahuasca te drinken. De ceremonies worden begeleid door ingevlogen Peruaanse sjamanen uit de Amazone. Ondanks een verbod is de ayahuasca-gemeenschap nog springlevend.

Ondernemer René van der Zouwen organiseert de Ayahuasca-ceremonies in Oost-Gelderland met sjamanen uit Peru, en is daarmee uniek in Europa. Onbegrip, dat is wat hij aantreft bij media en mensen die het drankje niet kennen.

Ayahuasca is een hallucinogene, traditionele drank uit de Amazone. Indianenstammen brouwen het drankje al duizenden jaren uit twee of meer Amazoneplanten. Deelnemers beschrijven de trip als spiritueel, therapeutisch, en soms confronterend. Bladeren die de stof DMT bevatten vormen de basis. DMT staat in Nederland op lijst I van de opiumwet. Het drankje wordt daarom in Nederland geschaald onder de harddrugs.

Sjamanistische ervaring

Onder Westerlingen zijn ayahuasca-ceremonies de laatste jaren razend populair. De drugsthee wordt samen gedronken in een rustige setting begeleid door een sjamaan. In de Amazone trekken de ceremonies inmiddels hordes toeristen. Sinds juni vorig jaar kunnen deelnemers ook in Oost-Gelderland terecht voor zo’n ervaring.

Organisator René van der Zouwen vliegt de Peruaanse sjamanen in naar onze provincie, en nodigt deelnemers uit via zijn Engels- en Duitstalige website. Deelnemers komen volgens de reviews uit Engeland, Duitsland, Ierland, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden en zelfs Australië.

Ze betalen 1450 euro voor een vijfdaagse retraite. De vierdaagse bijeenkomst kost 1250 euro per persoon. Dat is fors meer dan de gemiddelde prijs bij andere aanbieders. In Nederland zijn meerdere ayahuasca-centra, ondanks het verbod. Maar bij andere centra zijn de groepen vaak groter en is er geen sjamaan uit Peru, zegt van der Zouwen. Toch is het bedrijf niet winstgevend, zegt hij. ‘We zijn nog maar net gestart.’

De ceremonies schelen deelnemers onder meer een ticket naar Peru. Van der Zouwen is niet nieuw in de Nederlandse ayahuasca-gemeenschap. Hij heeft ook bij andere centra jarenlang met het middel gewerkt.

Liaan van de ziel

‘Moeder Ayahuasca’ wordt ook wel de ‘liaan van de ziel’ genoemd. Het roodbruine, bittere drankje confronteert volgens deelnemers met negatieve gedachten en gedragspatronen, trauma's en diepgewortelde angsten. Anders dan andere drugs, die je vaak neemt om je problemen juist te vergeten, spiegelt ayahuasca je aan jezelf, zegt van der Zouwen.

Deelnemers die het drankje drinken worden soms heel misselijk en moeten overgeven. Dat wordt gezien als reiniging. Daarna raken ze in een vaak heftige trip van twee tot acht uur. Ze zien felle geometrische kleuren en hebben vaak mystieke ervaringen, zoals sterfte of wedergeboorte. Voor veel deelnemers valt het in het rijtje van meditatie, yoga en mindfulness.

Onderzoek

Veel ayahuasca-gebruikers geloven dat het middel therapeutisch is. Dat is niet onterecht, zegt Kim van Oorsouw, psycholoog aan de Maastricht University. Ze deed onderzoek naar het effect van ayahuasca, en concludeerde dat deelnemers zich geholpen voelden bij stress, angsten en depressie. Haar team doet nog nader onderzoek. In de lente verwacht ze nieuwe resultaten.

Volgens de Jellinek is ayahuasca voor zover bekend niet verslavend. Wel waarschuwt het mensen met psychische problemen het te laten staan. Daarom laten vrijwel alle ayahuasca-centra een vragenlijst invullen door deelnemers over psychische problemen bij zichzelf of familieleden.

Ayahuasca kwam eerder in het nieuws toen er twee doden vielen bij sessies. Dit kwam niet door ayahuasca, zeggen de leden van de ayahuasca-gemeenschap. Mogelijk waren er andere middelen in het spel.

Verbod

Ondanks de verwoede strijd van voorstanders is ayahuasca al jaren verboden in Nederland. Sinds de jaren 70 gold een uitzondering voor de Braziliaanse Santo Daime kerk in Nederland, die ayahuasca voor rituelen gebruikt. De Hoge Raad stak daar oktober vorig jaar een stokje voor. Ook die kerk mag geen ayahuasca meer invoeren. Ayahuasca is een harddrug, en drugs zijn verboden, concludeerde de Hoge Raad.

Andere tegenstand krijgen ayahuasca-gebruikers van gemeenten. Zoals van burgemeester Ahmed Marcouch, die een Arnhemse aanbieder opdroeg te stoppen. Zo’n verbod kan ervoor zorgen dat ayahuasca in de ‘underground scene’ terecht komt, waarschuwt onderzoeker Kim van Oorsouw. ‘Ik heb mijn twijfels of het dan altijd deskundig gebeurt.’

Moe gestreden

De politie en het OM zeggen dat ayahuasca verboden is, maar treden in de praktijk niet of nauwelijks tegen de ceremonies op. Gemeenten voelen de druk om het te verbieden vooral als media er negatief over schrijven, verzucht van der Zouwen. Door de tegenwerking zijn sommige ondernemers ‘moe gestreden’, zegt hij.

Toch staat de ayahuasca-gemeenschap ook in Gelderland nog rechtovereind. René van der Zouwen is aangesloten bij een landelijk collectief dat pleit voor protocollen en een keurmerk, om wildgroei van de ceremonies tegen te gaan en een veilig gebruik van ayahuasca te stimuleren. Hij hoopt dat de drank wordt gedecriminaliseerd en gereguleerd.

‘Nederland is met zijn tolerantie het land bij uitstek voor ayahuasca’, zegt hij. ‘Verbod of geen verbod, mensen hebben het recht om hun bewustzijn te verkennen. Ze willen zich persoonlijk ontwikkelen. Verbieden is niet meer van deze tijd. Reguleren wel.'