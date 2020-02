Gelredag 7 maart: Kasteel Doornenburg, Doornenburg

In de 9e eeuw wordt de Doronburc al genoemd. Waarschijnlijk diende de vesting als verdediging tegen de Noormannen. In 1255 blijkt het domein in bezit van de Gelderse graven te zijn. In 1295 wordt voor het eerst een heer van de Doornenburg vermeld, Willem van Doornick, Gelders Leenman.Voor zover bekend is het kasteel nooit door belegering ingenomen. Tijdens de Tachtigjarige oorlog van 1568-1648 volgde de heer trouw en zonder slag of stoot de partijwisseling van de Gelderse Staten.

De Doornenburg is bewoond geweest door de opeenvolgende geslachten Van Doornick, Van Bylandt, Van Homoet, Van Voorst, Van Amstel, Van Heemskerk en Van Bemmel. De laatste bewoonster was Maria Clara von Delwig, barones van Bemmel. Zij is in 1847 op hoogbejaarde leeftijd overleden. Daarna is het kasteel nog lange tijd in eigendom geweest van de familie Van der Heijden. Zij hebben het kasteel echter nooit bewoond, waardoor het gebouw ernstig in verval raakte.

In 1936 kocht textielindustrieel J.H. van Heek uit Enschede het kasteel en richtte de Stichting tot Behoud van den Doornenburg op, waarin het kasteel werd ondergebracht. In 1937 begon Van Heek aan de restauratie die in 1941 werd voltooid. Veel genoegen beleefde Van Heek niet van de restauratie. In het laatste half jaar van de Tweede Wereldoorlog lag de Betuwe in de geallieerde frontlinie; het kasteel deed dienst als hoofdkwartier van de Duitsers. In januari en maart 1945 heeft de Engelse luchtmacht het slot gebombardeerd. Bij de eerste luchtaanval werden verschillende gebouwen van de voorburcht verwoest. De tweede aanval was funest voor de burcht. Er bleef een grote puinhoop over. Extra zuur was dat de geallieerden niet wisten dat de Duitsers al waren vertrokken.

Kasteel Doornenburg staat er nu weer prachtig bij. Tijdens deze Gelredag worden bezoekers ontvangen in de kapel op de voorburcht. René Arendsen zal vertellen hoe de Ridders van Gelre en de Gelredagen een vervolg zullen krijgen in de toekomst. Ook is er een korte inleiding over de geschiedenis van kasteel Doornenburg. Daarna kunnen bezoekers met gidsen de middeleeuwse burcht bezoeken. De bijzondere kruidentuin van kasteel Doornenburg is onlangs in oude luister hersteld. Enthousiaste vrijwilligers vertellen het verhaal van de kruidentuin. De Gelredag is tussen 10.00 uur en 12.00 uur en de toegang is gratis.