Een muizenplaag, wat doe je eraan?

Boeren in de Betuwe worden er gek van, muizen. Er is op verschillende bedrijven sprake van een plaag. Wat kun je doen als de beesten jouw bedrijf hebben uitgekozen en hoe voorkom je ongewenst bezoek?

Bert van Ledden is ongediertebestrijder in de Betuwe. Hij heeft meer dan genoeg werk. 'We hebben momenteel warme zomers en zachte winters. Dat is fijn voor muizen.' Maar wat minder dus voor boeren, er worden namelijk hele landbouwgronden kaalgevreten. 'Als ze jouw land hebben gekozen, word je daar niet vrolijk van.'

De boel onder water zetten

Bert weet precies hoe je als boer van muizen af kan komen: laat je land onder water zetten. 'Zo raken ze onderkoeld en dan is het gedaan met ze.'

Waarom is juist in de Betuwe het probleem groot? 'Daar is alles gericht op het afvoeren van water. Niet op de aanvoer.' Ook bij particulieren speelt het probleem. Er zitten muizen in kelders, keukens en schuren.

Pindakaas of chocoladepasta

'Het allerbelangrijkste is kijken of het huis goed dicht zit', vertelt Bert. 'Ik maak bij particulieren altijd eerst een rondje langs de woning en scan op kiertjes en gaatjes.' Mocht het probleem daarna nog spelen, is het volgens Bert simpel. 'Dan plaatsen we klemmetjes. Met pindakaas of chocopasta erbij. Muizen zijn nieuwsgierige beestjes, dus dat werkt altijd wel.'

Chemisch bestrijden is iets wat volgens Bert steeds minder vaak voorkomt. 'We kiezen echt voor andere manieren.' Het is overigens de verwachting dat de problemen de komende jaren alleen maar erger worden.