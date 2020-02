Scherpenzeel wil zelfstandig blijven, maar is dat niet tegen beter weten in?

De komende maanden krijgt Scherpenzeel de mogelijkheid te redden wat er nog te redden valt. De provincie lijkt daar op voorhand niet bijster veel vertrouwen in te hebben, er worden al gesprekken opgestart om de gemeente elders onder te brengen. Dat vertelde de Commissaris van de Koning (John Berends) donderdagavond.

In Scherpenzeel geven ze zich nog niet gewonnen. De wens om een zelfstandige gemeente te blijven, is groot. SGP-wethouder Izaäk van Ekeren: 'Ik ben blij dat we de tijd krijgen. We moeten vertrouwen terugwinnen. Dat is lastig, maar we krijgen de ruimte. Soms moet je ook gewoon een beetje vertrouwen hebben dat het goed komt. Ik vind dat we een positief gesprek met de provincie hebben gehad.'

Gesprekken over fusie beginnen nu

De provincie gaat de komende periode kijken of Scherpenzeel bij een andere gemeente ondergebracht kan worden. Er zijn daarbij meerdere opties, zoals omliggende gemeenten als Barneveld of Renswoude. Berends: 'Die verkennende gesprekken beginnen vanaf nu.'

Van Ekeren zet met zijn collega-bestuurders dus volledig in op zelfstandigheid. 'Een grotere gemeente heeft niet heel veel meer mogelijkheden', is zijn opvatting. 'Dan kun je beter zelf aan de knoppen zitten.' Scherpenzeel heeft de komende tijd om de provincie ervan te overtuigen dat zelfstandig blijven het beste is voor de inwoners.

Om zelfstandig te blijven zullen de lokale belastingen omhoog moeten en gaat het voorzieningenniveau naar beneden. Zo zijn er al plannen om de bibliotheek te korten op haar subsidie. Dat geld is nodig om extra ambtenaren te betalen, die zijn nodig om alle taken die de gemeente heeft goed uit te kunnen voeren.

'Ik wil in Gelderland blijven'

Het nieuws dat de gemeente er niet goed op staat, is ook bij de inwoners van Scherpenzeel doorgedrongen. 'Een fusie lijkt me heel goed', zegt een inwoner. 'Ik wil graag in Gelderland blijven, dus hoop op een fusie met Barneveld. Dat lijkt me ook beter. De mensen daar hebben het goed voor elkaar. Hier gaat een hoop mis en het kost een hoop geld.'

Een andere inwoner zegt het niets te boeien. 'Ik heb er niet veel interesse in. Laten we het houden zoals het nu is. Anders moeten we straks voor veel zaken naar Barneveld, dat gaat niet.'

