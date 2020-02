De Stelling: 'Ik doe mee aan Warmetruiendag'

Het is een elk jaar terugkerend fenomeen in februari: Warmetruiendag. Het idee is dat wanneer we allemaal massaal een warme trui aan doen, we die dag de verwarming een graadje lager kunnen zetten, en dat allemaal voor een beter milieu. Maar die éne dag in het jaar, zet dat wel zoden aan de dijk?

De Warmetruiendag werd in 2007 in het leven geroepen, toen het Kyotoprotocol in werking trad. De bedoeling van het protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. Dat doel is te bereiken door de kachel lager te zetten, wat in ieder geval op één dag in het jaar nu op veel plekken gebeurt. Inmiddels is het een dag waar ook veel bedrijven en scholen aan meedoen, om personeel en jongeren bewust te maken van het klimaatprobleem.

Maar hoeveel zin heeft het nou, die éne dag in het jaar de kachel naar beneden? En willen we op een dag als vandaag wel een warme trui aan? Deze winter is tot nu toe niet erg koud geweest, en ook vandaag wordt het zo'n 10 a 11 graden, best warm voor een dikke trui.

We zijn benieuwd hoe er over de Warmetruiendag gedacht wordt. Doe jij er aan mee of vind je het onzin? Laat het ons weten en stem!