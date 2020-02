Auto's weg van Rijnkade door hoogwater, bussen in Nijmegen rijden om

De lage kade in Arnhem is dicht omdat het water de rand nadert. Op de kade zijn doorgaans tientallen parkeerplekken, maar die zijn voorlopig niet bruikbaar.

Het hoge water kwam sneller dan verwacht en daarom is donderdagavond besloten om de auto's die er nog geparkeerd stonden meteen weg te slepen. Ze moesten daar zo snel mogelijk weg en zijn door handhavers van de gemeente verplaatst naar de hogere kade.

'Hoogste waterstand in weekend'

Rijkswaterstaat verwacht dat de grote rivieren in het weekend de hoogste waterstand bereiken. Bij Lobith is de waterstand van de Rijn dan rond de 14 meter boven NAP. Daarna zakt het water, maar vanaf midden volgende week is een nieuwe stijging waarschijnlijk, aldus de dienst vrijdag.

Waterschap Rivierenland, verantwoordelijk voor het stroomgebied van Rijn en Waal vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland, denkt niet dat de storm die zondag wordt verwacht voor problemen gaat zorgen. Dat komt door een gunstige windrichting, aldus een woordvoerster.

Niet alle veren uit de vaart

Het veer Dieren - Olburgen vaart vrijdag tot even na het middaguur en dan legt veerbaas Roland Jansen zijn veer aan de oever van de IJssel. 'Fietsers moeten in Dieren nu al door het water', zei Jansen vrijdagmorgen. Het Looveer in Huissen vaart sinds donderdagavond al niet meer uit.

De vijf Maasveren maken gewoon hun overtochtjes, zegt een woordvoerder. 'De Maas heeft het hoogste punt bereikt en gaat vrijdagmiddag al weer zakken. Het wordt voor ons alleen maar makkelijker.'

In Driel zijn de stuw en sluis dicht, laat Rijkswaterstaat weten. Door het hoge waterpeil is het niet mogelijk om schepen in de sluis te schutten en de stuw ligt er uit voor het vaarverkeer vanwege een renovatie. De stremming bij de sluis in Driel duurt drie tot vier dagen, denkt Rijkswaterstaat.

Hoogwater in Tiel. Foto: Angela Balzarelli

Het opknappen van de Waalkade in Tiel is door het hoogwater stilgelegd, zegt een woordvoerster van de gemeente. 'Eerder deze week bood het hoge water even wat voordeel. De aannemer kon toen wat makkelijker bij het schuine en hoogste deel van de kademuur door vanaf een boot te werken. Dat is nu niet meer het geval', zegt ze.

