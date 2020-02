Bestuurder gaf tonnen zorggeld uit aan vakanties, vrouwen en feestjes

Een 56-jarige bestuurder van een zorgbureau in Winterswijk heeft volgens het Openbaar Ministerie tonnen aan zorggeld opgemaakt aan gokken, dure vakanties, vrouwen en feestjes. Tegen hem is donderdag 18 maanden celstraf en een beroepsverbod geëist.

De verdachte was bestuurder van een bureau dat zorg en woonruimte bood aan jongeren met een verstandelijke handicap. Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de verdachte een bedrag van 465.150 euro heeft overgemaakt naar een andere onderneming van hem. Dat gebeurde tussen november 2017 en april 2018, toen zijn zorgbedrijf afstevende op een faillissement.

Verspeeld in casino

'Bijna een half miljoen aan zorggeld is in nog geen vijf maanden tijd vermoedelijk letterlijk verspeeld in het casino', zei de officier donderdag tijdens de rechtszaak in Zwolle.

Het OM verwijt de man dat hij bewust heeft aangestuurd op een faillissement en de curator om de tuin leidde. Hij zei dat hij een lening had afgelost met het geld, maar de FIOD stelde vast dat stukken die dat moesten bewijzen vermoedelijk vals waren.

Niet de eerste keer

Tegen de zorgbestuurder is 18 maanden celstraf geëist, waarvan 6 voorwaardelijk. Het is niet voor het eerst dat de verdachte betrokken is bij een faillissement van een zorgbureau, dat gebeurde al twee keer eerder. Voor het OM was dat reden genoeg om een beroepsverbod te eisen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.