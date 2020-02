Vrees voor nieuwe plaag in Ede: 'Bestrijding jeukrups komt te laat'

Wethouder Lex Hoefsloot krijgt in Ede forse kritiek van de gemeenteraad. Het ging donderdagavond over de bestrijding van de eikenprocessierups, die volgens velen niet-accuraat en te laat in gang wordt gezet. De raad vreest opnieuw een invasie van de kriebeldiertjes.

'We zijn erg laat met de bestrijding voor 2020', zegt Jet Verhoeff (Gemeentebelangen). Er zijn bijvoorbeeld nog steeds geen nestkastjes opgehangen voor de koolmees, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.

'Gemeente loopt achter feiten aan'

'Wil je de koolmees laten nestelen in nestkasten, dan moeten die dingen er uiterlijk in maart hangen', zegt Niek van den Brink (CU). 'En we zitten nu al in februari en we moeten nog debatteren over de vraag of we deze maatregel überhaupt willen nemen. Oftewel: we lopen steeds achter de feiten aan. Ook komend seizoen kunnen we weer allerlei problemen verwachten.'

Volgens onder meer Sjoerd Bakker-Rosendahl (VVD) wacht de gemeente te lang met het nemen van concrete maatregelen, totdat er harde wetenschappelijke feiten beschikbaar zijn. 'Laten we het vooral pragmatisch houden en alles doen wat we kunnen', zegt hij.

Bert van Roekel (SGP) stelt: 'Tot op heden zijn we er onvoldoende in geslaagd deze plaag beheersbaar te houden.'

Wethouder: 'We hebben het nog niet onder controle'

'We hebben het nog niet onder controle', geeft wethouder Lex Hoefsloot tijdens het debat toe. 'We hebben nog niet het ei van Columbus: dat we u de zekerheid kunnen geven dat de overlast dit jaar gaat afnemen.'

Hij biedt zijn excuses aan. 'Het beestje leeft al tien jaar lang in Ede en de laatste twee à drie jaar neemt het aantal exponentieel toe. De overlast die het veroorzaakt is niet te dragen voor sommige mensen. En dat spijt het college zeer.'

Hij stelt dat er nu al wel actie wordt ondernomen: 'We zetten natuurlijk alle middelen in die we het afgelopen jaar ook in hebben gezet, en dan verbeterd.'

Niet genoeg?

Dat de bestrijding tegen de rupsen vorig jaar bij lange na niet genoeg was, bleek uit een evaluatie. En over het inzetten van extra bestrijdingsmiddelen is nog onduidelijkheid.

In een memo staat dat de gemeente voornemens is om dit jaar 'meer natuurlijke vijanden aan te trekken die helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups'. Ook zal 'bij de aanplant van nieuwe bomen, worden gestreefd naar meer diversiteit van het bomenbestand'.

De omschrijvingen zijn nog te vraag, er moeten snel concrete maatregelen genomen worden, vindt de gemeenteraad. Anne-Jan Telgen (CDA) wil graag daadkracht zien: 'Kies een pad, zet ergens je knaken op in en ga er voor.'

Evaluatie:

Ede gaf in 2019 450.000 euro uit aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Meer dan 12.000 bomen werden preventief met de middelen Xentari en Nematoden bespoten. En rupsen werden in de zomer van de bomen weggezogen.



Toch kon een kriebelplaag hiermee niet voorkomen worden. Er kwamen er 1840 meldingen binnen over de eikenprocessierups. Ook bleek dat de gemeente in verhouding heel veel eikenbomen heeft, waardoor de rups zich makkelijk kan verspreiding.

