Provincie stuurt aan op herindeling Scherpenzeel: 'We winden er geen doekjes om'

De gemeente Scherpenzeel wil graag zelfstandig blijven, maar de provincie heeft al langer zorgen over de gevolgen voor de bewoners. Eind december viel het Scherpenzeels college vanwege de mogelijke fusie met Barneveld.

Nog op dezelfde avond werd een nieuw college gepresenteerd en was een meerderheid voor zelfstandigheid. Daarna volgden gesprekken met de provincie. In eerste instantie werd daar alleen over gecommuniceerd dat die gesprekken 'indringend en constructief' waren.

Maar vorige week verscheen per ongeluk een besluit op de site van de provincie, ontdekte de Scherpenzeelse Krant. Daarin schreef de provincie dat het de procedure voor herindeling ging starten.

Donderdagavond sprak de gemeente Scherpenzeel met de commissaris John Berends en gedeputeerde Jan Markink. Ook het voltallige college van Barneveld sprak donderdag op het Huis der Provincie met die twee.

'We winden er geen doekjes om'

Dat bericht werd binnen no time weer van de site gehaald. De gemeente Scherpenzeel was boos. 'Ik vind het een rimpeling in het proces. We moeten het niet groter maken dan het is, De wedstrijd is pas gespeeld na het laatste fluitsignaal', stelde burgemeester Harry de Vries.

De reactie van John Berends na het gesprek: tekst gaat verder onder video:

Nu dreigt de provincie om Scherpenzeel te herindelen. De gemeente krijgt nog een paar maanden de tijd om de provincie te overtuigen. Ondertussen start de provincie met verkennen van de opties. En dat is niet alleen een fusie met de gemeente Barneveld, er wordt ook gekeken naar de gemeente Renswoude in de provincie Utrecht.

'In blessuretijd'

'Het was een open gesprek vanavond. Oprecht, maar ook hard. We winden er geen doekjes om', zegt John Berends, de commissaris van de Koning. Volgens hem zijn het vraagstukken die al jaren spelen, maar hij denkt dat Scherpenzeel kan aantonen dat het zelfstandig kan blijven. 'Daar moeten wij vertrouwen in hebben, maar anders nemen wij de regie over.'

Of om in het jargon van De Vries te blijven: zelfstandig Scherpenzeel zit in blessuretijd.

Zie ook: