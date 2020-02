Edese biomassacentrale krijgt dwangsom: 'Niet alle zaken op orde'

De biomassacentrale aan de Knuttelweg in Ede heeft 'niet alle zaken op orde'. Er is deze week met te nat hout gestookt, waardoor er veel vieze rook vrijkwam. Dat zegt wethouder Hester Veltman tijdens de raadsvergadering in Ede na klachten van omwonenden.

De gemeente Ede heeft het overkoepelende bedrijf Warmtebedrijf Ede een preventieve dwangsom opgelegd omdat zij het voorval niet had gemeld, terwijl dat wel had gemoeten. Iedere keer dat een voorval niet gemeld wordt, moet het bedrijf betalen. De dwangsom is 20.000 euro, tot een maximum van 200.000 euro.

'Vrachtwagens biomassa uit Duitsland'

Inmiddels worden 'vrachtwagens' met 'zeer droge biomassa uit Duitsland' naar Ede gehaald om te voorkomen dat er nog een keer te nat hout gestookt wordt, zegt wethouder Lex Hoefsloot. Wat vragen oproept over de groenheid van het centrale dat naar eigen zeggen stookt voor het 'groene Warmtenet' van Ede.

De woordvoerder van de wethouder benadrukt dat het hout uit Duitsland alleen in geval van nood wordt gebruikt, als de eigen voorraad te nat is. 'Het gaat niet om zeer grote aantallen en is geen structurele oplossing.'

'Aanzienlijke overschrijding' geweest bij Dwarsweg

Er is donderdagavond in de gemeenteraad veel discussie over de biomassacentrales in Ede naar aanleiding van berichten in de Gelderlander en Ededorp dat in ieder geval twee centrales fors meer fijnstof uitstoten dan wettelijk is toegestaan.

De gemeente gaf eerder deze week aan dat twee centrales voorheen niet voldeden aan de emissie-eisen. Maar of er een fijnstof-overschrijding is, is niet bekend. Dat wordt namelijk niet gemeten. Volgens de gemeente trokken de media op basis van de emissie-gegevens verkeerde conclusies.

Vanavond kwamen er wel meer details naar buiten over de eerdere uitstoot-overschrijdingen.

Omwonenden niet geïnformeerd

In 2017 was er sprake van een 'aanzienlijke overschrijding' bij de centrale aan de Dwarsweg, vertelt Hester Veltman. Omwonenden zijn toen niet geïnformeerd omdat het niet om 'een acuut gevaar' ging, stelt de wethouder. Ook de Geerweg voldeed niet aan de emissie-eisen, daar was sprake van een 'geringe overschrijding'.

Inmiddels zouden die twee biomassacentrales weer voldoen aan wettelijke emissie-eisen. De omgevingsdienst controleert op de volgende emissies: stikstofoxide, zwaveldioxide en stof (niet te verwarren met fijnstof). Van de nieuwste biomassacentrale aan de Knuttelweg heeft de gemeente nog geen uitstoot-cijfers.

'In rook gehuld beleid'

De gemeenteraad van Ede wil meer duidelijkheid van het college onder meer omdat er geen cijfers zijn over de fijnstof-uitstoot van de biomassacentrales. Ruben van Druiten (BurgerBelangen), die een debat over de biomassacentrales aanvroeg, spreekt van een 'in rook gehuld beleid' . Het is volgens hem onduidelijk of er een gevaar dreigt voor de volksgezondheid. 'De transparantie is ver te zoeken en de onrust wordt steeds groter.'

Ook is er vanuit de raad een harde roep om meer controles en heldere cijfers. Het college zegde donderdagavond toe met meer cijfers te komen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de lucht in Ede bovengemiddeld vervuild is. Vooral de waardes voor fijnstof en ammoniak zijn hoog.

20.000 aansluitingen

De gemeente promoot het 'groene' warmtenet - waarvoor de biomassacentrales stoken - als alternatief voor aardgas. Dit jaar zullen er naar verwachting 20.000 aansluitingen zijn op het Edese warmtenet. Ook raadhuis van Ede is over op het warmtenet.

Zie ook: Aardgasvrij raadhuis Ede bespaart tonnen CO2