Albert (44) weet wel hoe je vlinders kunt redden

Het raakt hem enorm dat de dierenpopulatie in ons land afneemt. Want de liefde voor de natuur zit diep bij Albert Vliegenthart (44) uit Heteren. 'Maar we kunnen het tij nog keren.'

Het is Vliegentharts werk om vlinders en libellen te beschermen. Als ecoloog is hij verbonden aan de Vlinderstichting in Wageningen. Hiervoor doet hij onderzoek en geeft adviezen. Een gevarieerde baan. 'Eergisteren was ik nog piketpalen aan het slaan voor het plaggen. En volgende week zit ik bij het ministerie, om advies te geven', aldus Vliegenthart.

De dierenliefde ontstond al in zijn jonge jaren. 'Dat begon op school met lieveheersbeestjesprojectjes. Dat vond ik heel interessant. En ik keek naar vogels tijdens tikkertje spelen. Ik vond het leuk om een vliegenvanger te zien. Het gedrag boeide me ontzettend.'

Geen struiken meer

Vliegenthart vindt het triest om te zien dat kinderen tegenwoordig een andere natuurbeleving hebben. 'Vroeger speelden wij in de struiken. Tegenwoordig zijn die struiken er niet meer. We willen dat de straat er netjes uitziet.'

Toch blijft de ecoloog positief. 'Ik stel liever de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de dierenpopulatie weer toeneemt? Voor sommige dieren is het nog niet te laat. Als je balans in de natuur hebt, dan herstelt de natuur zich. We weten allemaal dat we meer groen moeten planten. Maar realiseer je dat als je vlinders wilt helpen, je er zelf ook profijt van hebt.'

Hij geeft een voorbeeld: 'Als je in je tuin voldoende planten en bloemen hebt, het hele jaar door, dan krijg je meer vlinders in je tuin. Je zult zien, dan heb je ook meteen minder last van bijvoorbeeld wespen. Want die vinden dan ook voldoende voedsel in je tuin. En dan komen ze niet op jouw zoetigheid af.'

