Plan voor aanpak ondermijning Achterhoek moet 'pistool op je hoofd' voorkomen

Het in Vragender aangetroffen drugslab in een schuur. Foto: Regio8

De acht gemeenten in de Achterhoek willen de ondermijning aanpakken en komen met een plan. Het doel is om de vermenging van de onder- en bovenwereld te signaleren, zoals onlangs in Vragender is gebeurd. Daar werd na een tip in een boerenschuur een drugslab aangetroffen.

De gezamenlijke aanpak wordt opgehangen aan vijf speerpunten. Zo worden scholieren voorgelicht over de georganiseerde misdaad en worden rising starts opgespoord. Dat zijn jonge drugsgebruikers van wie voorkomen moet worden dat ze uitgroeien tot drugsdealers. Verder komt er een samenwerking met Duitse gemeenten om te voorkomen dat crimineel geld over de grens in bedrijven wordt gestopt.

Daarnaast willen de gemeenten informatieavonden voor burgers in het buitengebied organiseren en moet de focus op bedrijventerreinen, campings en recreatieparken komen. 'Neem bedrijventerreinen, hoe weten we zeker dat die schoon zijn? Daar moeten we meer zicht op krijgen', aldus burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre.

Het eerste doel is vooral de preventieve werking die van het plan van aanpak moet uitgaan. 'Na een voorlichtingsavond gaat het aantal meldingen met 66 procent omhoog', verklaart Anton Janssen van het Platform Veilig Ondernemen. 'Na zo'n avond in Barneveld werd twee weken later in een schuur in Voorthuizen een groot drugslab opgerold.'

Cocaïnewasserij

Dat geldt ook voor de ontdekking van vorige week in Vragender, waar na een tip vermoedelijk een cocaïnewasserij is aangetroffen. Cocaïne kan vloeibaar in kleding of shampoo worden meegenomen, of verstopt in klei. Daarna moet de cocaïne gewassen worden en mogelijk gebeurde dat in een afgescheiden ruimte in de varkensschuur in Vragender.

Maar ook in Terborg werd twee jaar geleden een drugslab aangetroffen, net zoals in de buurtschap Noordijk bij Neede. Daarom komen er overal in de Achterhoek voorlichtingsavonden voor burgers en ondernemers, zodat ze alert zijn op verdachte omstandigheden op een bedrijventerrein of in een boerenschuur.

Geluk

'Daarom zijn we preventief bezig, want voordat we goed kunnen rechercheren en opsporen, moeten we weten of er iets aan de hand is', zegt Albert Bootsma van het Regionaal Informatie en Expertisce Centrum (RIEC). 'We willen niet afhankelijk zijn van geluk, dus moeten we eerst dieper ingaan op mogelijk verdachte situaties.'

Uitgebreide en harde cijfers over het aantal opgerolde drugslabs of hennepkwekerijen ontbreken nog, het plan van aanpak moet er een aanzet toe geven. Maar er moet in eerste instantie vooral een waarschuwende factor van uitgaan.

'Pistool op je hoofd'

'De agrarische sector heeft het moeilijk, sommige boeren staat het water aan de lippen', zegt Janssen. 'Ze zijn kwetsbaar en schaamte speelt ook een rol. De criminele sector heeft daar een Fingerspitzengefühl voor en komt dan met een grandioze aanbieding: 2.000 euro per week om een schuur te huren. Menselijk gezien kan ik me voorstellen dat er dan 'ja' wordt gezegd, maar dan kom je er niet meer vanaf. Als je dat wel wilt, wordt er een pistool op je hoofd gezet.'

Burgemeester Bronsvoort wijst op het plan van aanpak waarin veel aandacht is voor het waarschuwen van boeren als zich onbekende huurders voor een schuur melden: 'Je kunt slechts één keer 'nee' zeggen en dat is de eerste keer.'