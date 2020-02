Gezin op straat door amfetaminelab in Overasselt

Een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt mag door de gemeente Heumen op slot worden gegooid. Dat heeft de rechter bepaald. Daardoor moet het gezin dat daar nu woont vertrekken. Reden is de vondst van een amfetaminelab op het terrein vorig jaar.

Door een brand op het terrein in augustus werd een professioneel drugslab ontdekt. Er werd onder meer 17 liter gedestilleerde amfetamine-olie, 1050 liter zwavelzuur, 1800 liter drugsafval en grondstoffen om drugs mee te produceren aangetroffen.

Burgemeester Marriët Mittendorff van Heumen wilde het terrein voor een jaar sluiten, maar de bewoners waren het daar niet mee eens. Zij zeggen nooit van het lab te hebben geweten. De twee zeecontainers, waar het lab in werd aangetroffen, zouden verhuurd zijn geweest. Ook zeggen de bewoners geen vervangende woonruimte te hebben voor zichzelf en de 19 paarden op het terrein.

Zie ook: Eigenaar na vondst professioneel drugslab achter woonhuis: 'We voelen ons flink genaaid'

Signaal afgeven

Volgens de gemeente wordt de rol van de bewoners nog onderzocht, maar de rechter gaf de gemeente wel gelijk: het terrein mag worden afgesloten. 'We willen duidelijk maken dat we niet blij zijn met deze vondsten. Daar moet tegen opgetreden worden. In het vinden van alternatieve woonruimte voor het gezin hebben we geen rol', zegt de gemeente.

De burgemeester heeft het recht om panden te sluiten als de openbare orde en veiligheid in het geding is. Of het terrein ook voor een jaar kan worden afgesloten moet nog blijken. De rechter buigt zich nog over de duur van de maatregel.

Duizenden liters

Vier maanden na de vondst werd er even verderop, aan de Rotsestraat in Overasselt, wederom een groot synthetisch lab aangetroffen. Ook waren er verschillende vondsten van drugsafval in de nabije omgeving. Het gaat om straten in het buitengebied van Overasselt.

Zie ook: 'De koeien en paarden zullen niks zeggen', drugscriminaliteit teistert Heumen

'De gemeente heeft sluiting van het perceel daarom noodzakelijk kunnen achten ter bescherming van het woon- en leefklimaat en het herstel van de openbare orde', besluit de rechter.