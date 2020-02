Nieuwe directeur Blue Band-bajes bekend

Toon Molleman wordt per 1 maart 2020 de nieuwe directeur van de PI Arnhem, ook wel de Blue Band-bajes genaamd. Hij volgt Francesca Salamone op, die overstapt naar de vrouwengevangenis PI Nieuwersluis, in de provincie Utrecht.

Molleman woont in de provincie Gelderland en voor hem zal een periode van lange reistijden voorbij zijn. Sinds 1 oktober 2018 was hij namelijk vestigingsdirecteur van de PI De Marwei in Leeuwarden.

Incidenten

De nieuwe directeur van de Blue Band bajes-komt binnen in een periode van kleine en grote incidenten. In december nog werd een bewaarder aangevlogen door een gedetineerde. In diezelfde maand is er een gedetineerde bestraft omdat er een potentieel gevaarlijk synthetische stof was aangetroffen in de inrichting. Een strafrechtelijk onderzoek dat nadien werd in gesteld loopt nog.

Overbevolking

Eerder was Molleman ook strategisch adviseur van de divisie gevangeniswezen en was hij onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) met als aandachtsgebied 'het penitentiaire werkveld'. Molleman deed onder meer onderzoek naar overbevolking in gevangenissen.

