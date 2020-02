De Rijn over: Operation Veritable start vanuit Nijmegen

Op 7 december 1944 overlegt het geallieerd opperbevel in Maastricht over het nieuwe offensief van Montgomery om de Duitsers uit het gebied tussen de Maas en de Rijn te verdrijven. Dat moet gebeuren door de Canadezen onder generaal Crerar en het Britse XXX-Corps onder Brian Horrocks. In het gebied rond Nijmegen wordt een formidabele troepenmacht samengetrokken.

De operatie krijgt de naam Veritable en staat gepland voor begin januari als de bevroren grond een goede bodem is voor de geallieerde tanks. Het Duitse Ardennen-offensief van 16 december gooit roet in het eten. Veritable, ook bekend als het Rijnland-offensief, start uiteindelijk op 8 februari 1945. Voor het offensief is in de regio Nijmegen een Brits-Canadese strijdmacht van zo'n 500-duizend man samengetrokken die Duitsland in moet trekken. Het is de enige plaats waar ze kunnen doorstoten naar de Rijn, zonder een rivier te moeten oversteken. Via een smalle corridor gaat het in eerste instantie richting Reichswald waar de Britten fel strijd leveren.

Zwaar bewapende troepen klaar om richting Duitsland te trekken - foto punliek domein

Verder naar het zuiden staat een grote Amerikaanse legermacht klaar om de Duitsers in de tang te nemen, de zogeheten operatie Grenade. Maar direct na de start van het offensief bij Nijmegen blazen de Duitsers een aantal dammen in de Roer op, waardoor die voor de Amerikanen een onoverbrugbare barrière wordt. Op 23 februari is het peil in de Roer zo ver gezakt dat de Amerikanen kunnen oversteken en eindelijk de Duitse troepen in het Rijnland kunnen insluiten en vernietigen. 290.000 Duitsers gaan in krijgsgevangenschap.

Ingesloten

De Duitse troepen in Limburg die nu zitten ingesloten, geven zich over. Op 3 maart staan de Amerikanen bij Neuss aan de Rijn; de laatste barrière voordat de Duitse laagvlakte open ligt. Nu moet de Rijn worden overgestoken. Dat gebeurt bij Wesel waar op 23 maart een nieuw geallieerd offensief van start gaat In een grote gecombineerde actie steken de Amerikanen de Rijn over en worden aan de overkant 17.000 Amerikaanse en Britse parachutisten gedropt in wat de grootste ééndaagse luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog wordt.

In het zuiden, intussen, hebben de Amerikanen bij Remagen al een opmerkelijk succes geboekt en bij toeval de Ludendorff-spoorbrug over de Rijn in handen gekregen. Binnen 24 uur staan 8000 GI's aan de overkant van de Rijn. De Duitsers doen alle mogelijke pogingen de oeververbinding te vernietigen. Maar tegen die tijd dat de brug, verzwakt door alle pogingen om 'm op te blazen, op 17 maart van ellende in elkaar stort, hebben de Amerikanen inmiddels een sterk bruggenhoofd gevestigd. Bovendien heeft de genie naast de brug een Bailey-brug gelegd.

Op 27 en 28 maart steken de Canadezen bij Emmerich de Rijn over en daarmee staat de hele geallieerde strijdmacht aan de oostkant van de Rijn. Daar krijgen de Canadezen de opdracht naar het noorden af te buigen: Nederland weer in via de Achterhoek.

