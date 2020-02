Grote behoefte aan goedkope koopwoningen moeilijk realiseerbaar in Arnhem

Er is een grote behoefte aan betaalbare 'sociale' koopwoningen in Arnhem. Maar die zijn moeilijk te realiseren, zegt wethouder Ronald Paping. Bovendien vallen huizen tot 310.000 euro straks al onder sociale koop. Maar is dat nog wel bereikbaar voor mensen met een smalle beurs?

De druk op de woningmarkt is enorm. Tot 2030 moeten er in Arnhem 7.470 woningen bijkomen. De grootste vraag is naar sociale koopwoningen. Daarvan zijn er 3.325 nodig.

Wat maakt het zo lastig om deze categorie woningen te bouwen in Arnhem?

Wethouder Paping: 'Stijgende bouwkosten maken dat voor deze prijs woningen steeds moeilijker te realiseren zijn.'

U gaf aan dat de normen voor wat we sociale koop noemen veranderen. Wat verandert er precies?

'De wettelijke bovengrens voor een sociale koopwoning lag op 200.000 euro. En die ligt vanaf 2020 op 310.000 euro.'

Zijn deze woningen dan nog wel met goed fatsoen sociale koop te noemen? Is het niet zo dat woningen aan de bovenkant van deze norm voor mensen met een kleine portemonnee dan ook niet meer te bereiken zijn?

'Dat is een van de redenen waarom we verder onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze woningen te realiseren en betaalbaar te houden. Daarnaast zullen door de verruiming meer mensen in aanmerking komen voor sociale huur. En deze woningen kunnen later weer worden verkocht als sociale koopwoning.'

U heeft gezegd dat voor mensen die graag een sociale koopwoning willen, een sociale huurwoning een alternatief is. Maar is dat een wenselijke ontwikkeling? Deze mensen worden dan namelijk geen woningbezitter. Iets wat ook financieel uiteindelijk wel belangrijk voor iemand kan zijn.

'We onderzoeken de mogelijkheden voor bouw en behoud van sociale koop, indien dit door stijgende bouwkosten in de huidige markt niet realiseerbaar is, is sociale huur een alternatief.'

'In zijn algemeenheid kan hierop ook niet echt een eenduidig antwoord worden gegeven. Voor veel vragers naar sociale koop kan sociale huur een alternatief zijn, maar voldoen ze nu niet aan de toewijzingseisen. Kopen kan leiden tot bezitsvorming, maar ook meer financiële risico's en minder flexibiliteit.'

Zie ook: