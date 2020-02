Na één jaar smokkelen nu echt: basisschool zet verwarming graadje lager op Warmetruiendag

Het wordt vandaag redelijk goed weer, maar toch is het Warmetruiendag. Een initiatief waarbij deelnemers de verwarming een graadje lager zetten en in plaats daarvan een warme trui aantrekken. Onder meer basisschool De Bongerd in Zutphen doet mee.

Meester Robert Olde van groep 7 en 8 nam daar het initiatief. 'We zijn een duurzame, gezonde school en het is een simpele actie om iets te doen tegen klimaatverandering.' Kinderen kunnen er vandaag in hun favoriete warme trui naar school, maar onesies zijn ook welkom.

Luister hier naar het gesprek met meester Robert:



Moeilijker dan gedacht

De school zet de temperatuur deze vrijdag een paar graden koeler en dat is voor het eerst. 'Vorig jaar hebben we ook al meegedaan aan de Warmetruiendag, maar toen hebben we eigenlijk gedaan 'alsof'. De temperatuur wordt hier automatisch ingesteld, via een computer, en dat konden we toen niet aanpassen. We liepen allemaal te puffen in de school', geeft Olde toe.

'Ik zag dit jaar de bui al hangen en dreigde dan maar het water uit de kachel te laten lopen. Maar het is de directeur nu wel gelukt om op afstand de temperatuur omlaag te zetten.'

Geen optie voor het hele jaar

Het hele jaar door de verwarming een graadje lager, dat zit er echter niet in. 'Een aantal collega's vindt het nu al verschrikkelijk, dat zijn echte koukleumen.'

En wat hij zelf vandaag aan gaat doen? 'Ik wilde eigenlijk een onesie aantrekken, maar dat mocht niet van m'n vrouw', lacht Olde. 'Ik mocht er niet belachelijk uitzien. Dus ik denk dat het een gifgroene trui wordt.'