Danny Vera en Chef'Special naar Zwarte Cross

De organisatie van de Zwarte Cross heeft 38 nieuwe namen bekendgemaakt voor het festival van dit jaar. Onder meer Chef'Special, Danny Vera en The Darkraver komen in juli naar Lichtenvoorde.

'We hebben weer gekozen voor een breed scala aan acts, van Chef’Special tot DJ Thera en van Splinter tot Bram Krikke', zo laat de organisatie van de Zwarte Cross weten. 'Verder hebben we natuurlijk veel andere vette hiphop-, reggae-, feest-, dance-, theater-, rock-, blues- en exotische acts in het programma staan. Ze komen weer vanuit alle hoeken en gaten van de wereld en uit de kleinste gehuchten van ons land om er samen met jullie weer een onvergetelijke editie van te maken.'

Zie ook: Typhoon, Krezip en Snelle: dit zijn de namen voor de Zwarte Cross

Eerder maakte de festivalorganisatie al bekend dat onder meer Typhoon, Snelle, Bökkers en Boh Foi Toch op de Zwarte Cross staan. Ook zijn er twee nieuwe crossklassen, de Cribsklasse en de Sprookjesklasse. Het festival gaat dit jaar op donderdag 16 juli van start en eindigt op zondag 19 juli.



De 38 nieuwe namen: Chef’Special, Danny Vera, The Dirty Daddies, Høken met de Heinoos, DeWolff, T-99, René Karst – Het verhaal achter de bril, DJ Thera, Sloper (NL/BE/GB), Kamagurka & Herr Seele, The Darkraver, Culture ft. Kenyatta Hill (JAM), Paul Haenen, Tankzilla, Frans Miggelbrink, Sindicato Sonico (MEX/HND/CU/BE), Roodriks, Odin, ACG Vianen – Taallend Kunstenaar, The Twinkle Brothers (JAM), Bram Krikke, Rolando Bruno (ARG), Voorkom ruzie bij de kist – Bernard Schols, Team Rush Hour, ICP & Waterlandse Harmonie, De Tropen, Nou ben je miljonair en wat dan? – Corné van Zeijl, Hymn For Her (VS), Gelukszoekers, Stiff Richards (AUS), Splinter, Black Leather Jacket (BE), Bij Jos & Maria – Pikz Palace, They Say Jump (UK), Kevin, Rolling Beat Machine, Fab X Paans, PaPa GoNi.