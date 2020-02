Geen strafbare feiten op vakantiepark Elburg, onderzoek naar arbeidsomstandigheden

De controle in Elburg was onderdeel van de strijd tegen ondermijning: criminele activiteiten binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Rozendaal legt uit dat juist vakantieparken extra in de gaten gehouden worden. 'We zien dat, juist in afgelegen gebieden, mensen soms dingen doen die niet mogen, zoals drugshandel. Met deze controle willen wij aan bewoners en eigenaren laten merken dat we ze in de gaten houden.'

Park Stuyvenzand staat bekend om de arbeidsmigranten die er permanent gehuisvest zijn. Het afgelopen jaar kwam het park meerdere keren in het nieuws, omdat omwonenden overlast ervoeren. Ook vond er een steekpartij plaats tussen verschillende groepen arbeidsmigranten.

Strafbare feiten werden er donderdag dus niet geconstateerd. Wel zijn alle arbeidsmigranten ondervraagd over de omstandigheden waaronder zij werken. De komende tijd gaat de politie die informatie gebruiken om te onderzoeken of er sprake is van uitbuiting.