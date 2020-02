De Graafschap-verdediger Owusu vertrekt naar Willem II

De Graafschap-back Leeroy Owusu vertrekt aan het einde van het seizoen naar Willem II. Daar tekent hij voor drie jaar. De Graafschap ontvangt een vergoeding, want de back heeft in Doetinchem nog een contract voor één jaar. Hoe hoog de transfersom is, is niet duidelijk.

Leeroy Owusu doorliep de jeugdopleiding van Ajax, daarna ging hij via Excelsior en Almere City naar de club in Doetinchem. Daar speelde de back twee seizoenen lang en miste hij geen wedstrijd.

Owusu is blij met zijn overstap naar de verrassing van de eredivisie op dit moment. 'Ik ben blij dat ik na de zomer voor de huidige nummer vier van de Eredivisie ga spelen. Hopelijk kan Willem II deze lijn de komende jaren vasthouden. Maar voor het zover is focus ik me volledig op De Graafschap. We willen promoveren naar de eredivisie en daar ga ik mijn uiterste best voor doen!’

Foto: Wil Kuijpers

'Wilden hem deze winter niet laten gaan'

Er was al geruime tijd interesse voor Leeroy, wij wilden hem afgelopen zomer en deze winter absoluut niet laten gaan. Na afloop van dit seizoen is het een goed moment, voor zowel de club als voor hem om deze stap te maken. Nu alle inkt is opgedroogd, gaan wij, samen met Leeroy, weer vol voor een mooi einde van dit seizoen", aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.

