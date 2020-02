Woonwinkel in Aalten dreigt te verzuipen door grotere Albert Heijn

Aalten wil een compacter winkelcentrum, waar 'De Toonderij' van de familie Warner net buiten komt te vallen. De plannen gaan gepaard met de uitbreiding van de supermarkt Albert Heijn op De Hoven. Er komen drie appartementen boven de supermarkt en eronder een parkeerkelder met zo’n 59 parkeerplaatsen.

De bibliotheek, nu nog gevestigd in een deel van de supermarkt aan de kant van de Hogestraat, verhuist naar het voormalige Aldi-pand op de Lage Blik.

De bibliotheek, aan de achterkant van de Albert Heijn.

De Warners willen niet noodgedwongen de stekker uit de winkel trekken, daarmee zou hun droom uiteen spatten. ‘Het is onze eerste winkel en onze passie’, vertelt Berry Warner, die in Aalten is opgegroeid en daarna naar Zwolle is verhuisd. Hij is teruggekomen naar Aalten om voor het eerst ondernemer te worden.

'Redden we het niet'

‘We hebben het pand in 2015 gekocht en in 2016 de zaak geopend', zegt Warner. 'Met de huidige vaste lasten is het voor ons op te brengen, maar de afsluiting van de doorgang baart ons grote zorgen. We moeten het hebben van voorbijgangers.'

Regina Warner knikt instemmend: ‘Er moeten bij ons mensen voorbijkomen, anders verkopen we niet genoeg en redden we het niet.’

Eenzijdig beleid

Toen ze naar Aalten kwamen was er van de plannen voor een compacter winkelcentrum nog geen sprake. Warner: ‘Ik vind het eenzijdig beleid, want juist voor starters zijn er nog betaalbare winkelpanden in de Hogestraat. Hoe krijg je de kleine ondernemers anders naar Aalten? Zonder reuring redden ze het niet.'

Warner heeft zijn hoop gevestigd op een plan voor de supermarkt met twee ingangen. 'Ook eentje aan de Hogestraat. Bijvoorbeeld alleen voor de fietsers en aan de andere kant een ingang voor de klanten die met de auto komen.’

Albert Heijn in Aalten die wordt uitgebreid. Foto: Omroep Gelderland

Nieuwe uitstraling

Wethouder Ted Kok vindt het centrumplan met de verbouwing van de supermarkt een aanwinst voor Aalten. 'Met de nieuwe supermarkt aan de ene kop van het centrum en de nieuwe bibliotheek aan de andere kop krijgt het centrum een nieuwe uitstraling', zegt hij.

Volgens de wethouder staat de familie Warner met haar bezwaren alleen. 'We hebben in 2018 de eerste informatie naar buiten gebracht en veel mensen kwamen op die avond af. Daarvan zijn twee zienswijzen overgebleven', zegt Kok. Hij doelt ook op een positieve reactie van de bibliotheek. 'Wat een tweede ingang voor de supermarkt betreft, die is niet haalbaar. Dat gaat zeker niet gebeuren.'

