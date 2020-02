Arnhemmer mag blijven kappen in zijn eigen tuin

Het kappen van bomen op privé-terrein hoeft niet te worden gemeld bij de gemeente en daar is geen vergunning voor nodig. Burgers moeten 'baas in eigen tuin' blijven. Dat vindt een meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad. In elk geval voor kleine tuinen.

Het voorstel komt van VVD, D66, Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderen Partij. De gemeente bespreekt momenteel een plan van het college om de kap van bomen in de Rijnstad meer te reguleren. Maar dat gaat de partijen te ver.

'Extra regeldruk en betuttelend'

Particulieren die een boom willen kappen met een stamomtrek van minder dan 80 centimeter op 1,30 meter hoogte zouden dit moeten melden, als het aan het college ligt. Bij een grotere omtrek wordt bepaald of de boom vergunningsplichtig is. 'Het leidt tot extra regeldruk en is betuttelend', vindt fractievoorzitter Leendert Combee (VVD).

'Eigenlijk wilt u gewoon zoveel mogelijk vrijheid om bomen te kunnen kappen', verwijt fractievoorzitter Mark Coenders (GroenLinks) hem. 'Als je naar de cijfers kijkt', pareert Combee. 'Is er de afgelopen jaren op particulier terrein bijna geen boom verdwenen.' Die zijn volgens hem vooral gekapt in het openbaar groen. En dat wil hij wel met een kapvergunning beschermen.

'Hoe duidelijk kun je het krijgen?'

Uitzonderingen hierop zijn bomen op privé-terrein die op een zogeheten 'waardevolle bomenlijst' staan of in een bestemmingsplan worden beschermd. Die mogen niet zomaar worden gekapt. Iedere Arnhemmer die zo'n beschermde boom heeft, krijgt daar volgens het voorstel een brief over op de mat. 'Hoe duidelijk kun je het krijgen?', vindt Combee.

'Ik kan u nog volgen dat mensen in kleine particuliere tuinen bomen moeten kunnen kappen', zegt PvdA-raadslid Vincent Bouma. 'Maar met uw voorstel kunnen grote bedrijven dit ook vrij gaan doen.' Dat kan volgens hem betekenen dat bijvoorbeeld alle bomen in Stadsblokken-Meinerswijk gekapt kunnen worden.

Wat draagt bij aan bescherming?

'Volgens mij delen we met zijn allen dat de bomen goed beschermd moeten worden', betoogt D66'er Mattijs Loor. 'Maar welke maatregelen dragen daar nu het meest aan bij?', vraagt hij zich af. Een meldingsplicht gaat volgens hem 'natuurlijk geen enkele boom sparen'. 'En een vergunningsplicht waarbij in het verleden slechts 1,5 procent werd afgewezen, gaat ook bijzonder weinig bomen sparen.'

ChristenUnie en PVV laten weten het voorstel te steunen. Samen met de indienende partijen is er dan nog slechts één extra stem nodig voor een meerderheid. Het CDA twijfelt. En de SP is bereidt haar steun te geven als de kapvergunning wel geldt voor percelen groter dan 1000 vierkantemeter. Deze 'landgoederen' moeten wel extra beschermd worden, meent fractievoorzitter Gerrie Elfrink. Volgens hem zal het collegevoorstel nauwelijks bomen redden en leidt dit er alleen maar toe dat burgers minder snel een boom planten. 'Want als deze te groot wordt en je krijgt er last van, kan de gemeente zomaar besluiten dat je hem niet mag kappen.'

Combee gaat dit idee met de fracties bespreken. Gezien de woorden van Bouma zou een dergelijke wijziging ook de PvdA aan boord kunnen brengen. De gemeenteraad zal waarschijnlijk binnen enkele weken besluiten over het totale bomenplan. Maar dat de Arnhemmer 'baas in eigen tuin' moet blijven, daar lijkt zich wel een meerderheid voor af te tekenen. In elk geval voor de kleine particulieren.