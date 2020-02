2,6 miljoen euro naar Foodvalley, wat gaat daarmee gebeuren?

In 2021 investeren Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen waarschijnlijk bijna 2,6 miljoen euro in 'Regio Foodvalley'. Dat is 375.500 euro meer dan aanvankelijk bedacht, blijkt uit gemeentestukken. Wat gaat er met dat geld gebeuren?

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband - van de acht genoemde gemeenten - dat sinds 2010 bestaat. Een speciale commissie heeft de afgelopen tijd plannen uitgewerkt voor de toekomst, waarvoor de gemeentelijke bijdragen nodig zijn.

Topregio voor boeren

In de zogenoemde 'Strategische Agenda' staat onder meer dat Foodvalley in 2030 een topregio moet worden op het gebied van landbouw en voeding. Boeren krijgen daarom veel aandacht.

De gemeenten willen met de samenwerking belemmerende wet- en regelgeving weghalen, zodat boeren meer ruimte krijgen om te ondernemen en te innoveren. 'Zodanig dat er sprake is van emissiereductie en circulaire productiemethoden.'

Ook komen er meer cursussen, trainingen en bijeenkomsten voor boeren, beleidsmakers, loonwerkers en grondverpachters. Over bodembiologie en financiële bedrijfsvoering bijvoorbeeld. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met big data voor het opsporen van leegstand en ondermijning (bijvoorbeeld drugslabs in schuren).

Gezond eten en groene energie

Gezond leven staat ook hoog op het Foodvalley-lijstje. Er wordt steeds gezonder gegeten (inzet op plantaardige eiwitten), overgewicht en diabetes worden teruggedrongen en we gooien met elkaar minder voedsel weg, dat is de inzet. In 2050 moet de voedselverspilling met 50 procent verminderd zijn.

En ook wordt er door werk gemaakt van een groen imago. 'De gemeenten in Regio Foodvalley hebben de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn en in 2030 een CO2-reductie gerealiseerd te hebben van 55 procent ten opzichte van 1990.' Hoe de gemeenten dat precies gaan doen, is nog niet duidelijk. Aan de regionale energiestrategie wordt op dit moment nog gewerkt.

Expats en statushouders

Wat wonen en werken betreft, moeten de acht gemeente in de Regio Foodvalley de komende jaren 'interessanter' worden voor expats, staat in plannen. Daarom wil Foodvalley een 'expat-partnerprogramma' starten. Tegelijk komen er meer woningen voor de middenhuur.

Ook wordt geprobeerd mensen over te halen om meer aan het werk te krijgen. 'Niet ww-populatie, maar werkende die meer willen werken, statushouders en mensen die kunnen werken maar niet actief zoeken.' En de planmakers willen toptalent naar de regio trekken.

Tegelijkertijd biedt de Foodvalley mogelijkheden voor regionale bedrijven die hier al jaren zitten. Ze krijgen de kans mee te doen aan projecten die met behulp van regionale partners tot stand zijn gekomen. 'Vooral rond Circulaire Economie valt op dat veel regionale bedrijven meedoen.'

Economische bereikbaarheid

Een laatste belangrijke onderwerp van samenwerking is bereikbaarheid. 'Regio Foodvalley wil een aantrekkelijke locatie zijn voor bedrijven in de kennisdomeinen agrifood, ICT, zorg, maakindustrie en logistiek', staat geschreven. Daarom wordt er werk gemaakt van bereikbaarheid.

Er wordt onderzoek gedaan naar en gelobbyed voor beter openbaar vervoer, tussen bijvoorbeeld Amersfoort en de Regio Foodvalley en Apeldoorn en de Regio Foodvalley. De mogelijkheid van fietsroutes tussen 'economische kernen' wordt bekeken en er wordt gewerkt aan mobiliteitsafspraken voor de regio.

Gemeenteraden

Het bedrag, de 2,6 miljoen euro die gemeente in de Regio Foodvalley steken, is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel, bijna 1,2 miljoen euro, is voor het in stand houden van de samenwerking.

'Dit bedrag is bedoeld voor het regiokantoor die de regionale samenwerking faciliteert', stelt een woordvoerder van de gemeente Ede. Daarvan wordt bijvoorbeeld het personeel betaald dat lobbyt voor de regio en onderzoek doet naar groeimogelijkheden. Het overige deel, 1,4 miljoen euro, is bedoeld voor specifieke projecten.

De gemeenteraden van Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen buigen zich momenteel de plannen en budgetten voor de samenwerking. De gemeenteraad van Ede stemde er eerder deze maand al mee in.

