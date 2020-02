Aanpak jeugdgroepen in Doetinchem heeft prioriteit: 'Maar het kan altijd beter'

De PvdA stelde tijdens de afgelopen raadsvergadering vragen over jeugdbendes in Doetinchem. De partij zegt dat er sprake is van bendevorming in Doetinchem, die samengaat met zware criminaliteit. Volgens de gemeente Doetinchem heeft jeugdcriminaliteit prioriteit in het veiligheidsbeleid.



“Criminaliteit ontwikkelt zich, dus de aanpak ook en wij kunnen niet anders dan het integraal aan pakken”, zegt burgemeester Mark Boumans over de gezamenlijke aanpak in Doetinchem. Bij die aanpak werkt de gemeente samen met politie, Buurtplein, Iriszorg en Bureau Halt. “Daar willen we energie in blijven steken en daarin moeten we ook komen tot veranderingen”, aldus Boumans.

Negen problematische jeugdgroepen

Veiligheidsexpert Bert Kroes van politie zegt dat er negen 'problematische jeugdgroepen' in Doetinchem zijn die voor overlast zorgen. “Wij spreken niet over jeugdbendes, maar over problematische jeugdgroepen”, aldus Kroes. “Voor vijf van deze jeugdgroepen hebben wij een plan van aanpak en bieden we als politie maatwerk”, vervolgt Kroes. “Daarbij kijken we naar de problematiek in de jeugdgroep.” Vier andere jeugdgroepen zijn locatie gebonden en zorgen op één plek voor overlast.”



Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft Doetinchem ook een voldoende beeld van de jeugdgroepen. “Daarbij kijken we naar hoe een jeugdgroep zich beweegt en of er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen”, aldus een woordvoerder. In juni 2018 pakte de Doetinchemse politie in totaal elf jongeren op tussen de 16 en 25 jaar bij een grootscheepse actie. “Inmiddels zijn een aantal van deze jongeren veroordeeld tot een celstraf”, aldus Kroes.

Zorgen over huidige aanpak