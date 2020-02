Advies: geen permanent verbod voor vrachtverkeer op Waalbrug

Het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders wil geen permanent verbod voor vrachtverkeer over de Waalbrug. Door de renovatie van de Waalbrug mogen vrachtauto's tijdelijk niet over de brug rijden. Een grote meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad wilde een onderzoek naar de instandhouding van dit verbod na de renovatie.

Op dit moment mogen vrachtauto’s niet over de Waalbrug vanwege renovatie van het betondek. 'Hoewel er een formele omleidingsroute is ingesteld via Oversteek, Energieweg, Neerbosscheweg en Graafseweg, zijn er veel vrachtauto’s die kiezen voor de route via de Tunnelweg en Marialaan. Dat is ook logisch omdat dat een aanzienlijk kortere route is', staat er in een gemeentelijk stuk. Vooral die laatste route zou hinder ondervinden van een permanent verbod.

'Verbod erg nadelig'

'Een grote toename van vrachtverkeer via de Marialaan is zeer onwenselijk. De Marialaan is krap vormgegeven en vooral de combinatie met in- en uitparkerende auto’s en overstekende fietsers en voetgangers zorgt hier voor onveilige situaties en materiële schades aan voertuigen. Ook de toenames op de Graafseweg en de route Hezelpoort – Weurtseweg – Laan van Oost-Indië zijn onwenselijk.

Verder zal een groot deel van het vrachtverkeer te maken krijgen met omrijbewegingen, waardoor deze het verkeersnetwerk met méér voertuigkilometers belasten. Dat is nadelig voor zowel verkeerkundige als milieukundige aspecten', is de conclusie van een onderzoek dat is ingesteld.

De toe- en afname van vrachtverkeer in % per weg bij een permanent verbod.

Waalbrug -100% Oversteek +66,1% Prins Mauritssingel -14,8% N325 -12,8% Neerbosscheweg +16,6% Hezelpoort (S101) +32,7% Tunnelweg (S102) +104,1% Graafseweg (S103) +23,1%

De voordelen voor het gebied rond de Waalbrug en Prins Mauritssingel wegen volgens Nijmegen niet op tegen de verwachte nadelen in voornamelijk Nijmegen-West. Het lijkt dan ook vrijwel zeker dat het verbod er niet zal komen.

Anderhalf jaar

De werkzaamheden aan de Waalbrug zijn in maart vorig jaar gestart. In totaal duurt de operatie anderhalf jaar. Daarna kan vrachtverkeer weer over de Waalbrug rijden.