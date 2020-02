Vooruitkijken - themadagen herdenken uit Indisch perspectief

Themazondag Vooruitkijken 23 februari 2020

Vooruitkijken

De letterlijke betekenis van Herdenken is het levend houden van een herinnering. Maar welke herinneringen van 75 jaar geleden willen we levend houden in de toekomst. Welke verhalen geven we door aan de volgende generatie? En waarom? Op deze dag kijken we vooruit naar het herdenken in de toekomst.

Sprekers en dagvoorzitter:

Hélène Briaire

Hans Goedkoop

Hanneke Coolen-Colsters

Simone Berger

Dagvoorzitter: drs. J.L.P. (Hans) van den Akker, conservator Museum Bronbeek

10.00 – 11.00 Ontvangst met koffie of thee en spekkoek 11.00 – 11.05 Opening door dagvoorzitter Hans van den Akker 11.05 – 11.35 Theo Vleugels en Hélène Briaire: 75 jaar herdenken en hoe nu verder 11.35 – 12.05 Hanneke Coolen-Colsters: Oost-Indisch Doof



12.05 – 14.00 pauze met Indisch lunchbuffet



14.00 – 14.30 Hans Goedkoop: Mijn opa en Soekarno. Kolonialisme in de familie 14.30 – 15.00 Simone Berger: Indische geschiedenis van toen, nu in de klas 15.00 Afsluiting door dagvoorzitter Hans van den Akker



In seizoen 2019-2020 is voor het jaarthema '75 jaar bevrijding' gekozen. Op 23 februari vindt de derde van deze reeks Themazondagen plaats.



Vierde en laatste Themazondag is: 22 maart 2020 : Wederopbouw en zorg – sprekers: Bertine Mitima-Verloop, Magda Wallenburg, Monique van Bruggen-Rufi en Alex Holsbergen



De themadagen worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van de stichtingen Klein Bronbeek, Indisch Erfgoed en Kumpulan, en Museum Bronbeek.

Plaats en tijd

De Themazondag ‘Vooruitkijken’ vindt van 11.00 uur tot 15.00 uur plaats in het Reünie- en Congrescentrum Kumpulan op het Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem (n.b. navigatie: Velperweg 153).

Ontvangst vanaf 10.00 uur, de zaal is open vanaf 10.30 uur.



Actuele informatie op de websites van Reünie- en Congrescentrum Kumpulan en de Stichting Indisch Erfgoed.

Graag attenderen wij u op de data voor het volgende seizoen:

• 15 november 2020 • 24 januari 2021 • 21 februari 2021 • 22 maart 2021

Uw ideeën voor nieuwe onderwerpen worden zoals altijd zeer gewaardeerd. U kunt die vermelden op het formulier Publieksonderzoek dat met het programma op uw stoel ligt.