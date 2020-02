Redding van de Veluwe: 'Misschien moeten we wel delen afsluiten'

Herre Dijkema is directeur Toerisme van de Veluwe. Hij beslist niet over de toekomst van de Veluwe, maar is wel betrokken bij gesprekken. Hij weet ook dat er wat moet gebeuren om de kwaliteit van de natuur en biodiversiteit op de Veluwe te waarborgen. 'Het is misschien wel het belangrijkste vraagstuk. Want juist voor de natuur komen de bezoekers, maar de natuurkwaliteit loopt achteruit.'

En om ervoor te zorgen dat de kwaliteit niet nog verder afneemt, is Dijkema ook al aan zet geweest. 'Wij kijken bijvoorbeeld naar hoe wij de bezoekers niet laten komen op de plekken waar het al druk is. En wij kijken of we de bezoekers in andere seizoenen kunnen laten komen. Bijvoorbeeld in de winter en in de herfst en niet in de lente, wanneer de natuur op zijn kwetsbaarst is. Dat lukt al behoorlijk. Ook zullen we de tijd geen campagnes voor de Veluwe voeren.'

Afsluiten?

Maar toch wordt er al verder nagedacht. 'Ik sluit niet uit dat er delen worden afgesloten. Dat is alleen niet aan ons, dat is bijvoorbeeld aan de natuurorganisaties. Ik weet dat het idee leeft en dat er over wordt gesproken. Er wordt serieus over nagedacht, maar ik weet niet om hoeveel delen dat gaat en om welk gebied', zo stelt Dijkema.

Ernst Jan Peters is lid van het Veluweteam, onderdeel van de organisatie Veluwe-op-1 dat zoekt naar een oplossing voor het probleem. En ook bij hem komt het woord afsluiten niet onbekend voor.

'We zijn al aan het inventariseren hoe het gebruik van de Veluwe is en waar de vogels zitten die we willen koesteren. Dat hebben we nu gedaan in het gedeelte rond Nunspeet, Putten, Harderwijk en Ermelo. We moeten ook nog drie andere deelgebieden inventariseren. Daarna gaan we kijken wat er is en wat er kan. Het is misschien een optie om gebieden af te sluiten en paden te verminderen. Dan creëer je rust op sommige delen. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook bekijken of we de Veluwe tijdens bepaalde periodes van het jaar minder toegankelijk kunnen maken.'

'Nog niet concreet'

Maar zover is het nog allemaal niet, meldt Peters. 'De komende maanden gaan we naar een concept toewerken. Het afsluiten is een idee wat eruit voort kan komen, maar dat is nog absoluut niet concreet. Daar moeten ecologen en natuurmensen hun blik ook nog over laten gaan. Het eventuele afsluiten zal een laatste fase zijn. Er ligt nu nog geen gebied op de stapel om af te sluiten.'