Leraar ontslagen om grensoverschrijdend gedrag

Op een middelbare school in Zevenaar is een leraar ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Het Liemers College heeft de politie ingeschakeld, die nu onderzoek doet. Dat zegt een woordvoerder van de school.

De leraar is afgelopen maandag ontslagen. Hij gaf les op de locatie Landeweer voor vmbo-leerlingen.

'Bepaald gedrag tolereren we niet'

Wat er precies is gebeurd, kan de woordvoerder niet zeggen. 'Dat is een afspraak met de politie en het onderzoek loopt nog. En we respecteren de privacy van alle betrokkenen. De docent heeft ook een gezin', zegt zij.

De politie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan. Van een aanhouding is volgens een woordvoerder geen sprake.

Dat de politie wordt ingeschakeld, is volgens de school gebruikelijk bij dit soort gevallen. Het is wel uitzonderlijk dat wordt besloten om een docent direct te ontslaan, zegt de woordvoerder. 'Maar we willen duidelijk laten zien dat we bepaald gedrag niet tolereren.'

Brief

In een brief aan de ouders en leerlingen die in handen is van Omroep Gelderland staat dat de man les gaf aan derde- en vierdejaars klassen. De school zoekt nu naar een vervangende docent. Voor de examenklassen wordt naar een oplossing gezocht binnen het huidige rooster, zodat ze zich goed op hun examen kunnen blijven voorbereiden.