Naomi (10) redde het leven van haar moeder en is nu een echte held

Naomi was in januari 2019 samen met haar moeder Mariska aan het winkelen in Winterswijk toen ze merkte dat het steeds slechter met haar ging. Ze handelde kordaat en riep de hulp in van het winkelpersoneel van een beddenzaak waar ze net aan voorbijliepen.

'We hebben haar uitgelegd dat ze echt eerst hulp moet halen. Het is een meisje van negen hè, die legt een volwassen vrouw niet zomaar even op haar zij', vertelde Naomi's vader Chris destijds aan Omroep Gelderland.

Verrast door de burgemeester

En dat deed ze zo goed, dat ze vrijdagochtend op haar school OBS Bargerpaske is verrast door burgemeester Joris Bengevoord. Die reikte haar, in het bijzijn van haar ouders, een loffelijk getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds uit, dat gepaard ging met een zilveren sieraad als herinneringsgeschenk.

Het Carnegie Heldenfonds is opgericht door de Amerikaanse weldoener Andrew Carnegie. Het fonds beloont mensen die met gevaar voor eigen leven iemands leven hebben gered of dat hebben geprobeerd te doen. Jongeren tot 18 jaar komen ook in aanmerking voor een onderscheiding als ze niet per se hun eigen leven hebben geriskeerd.

