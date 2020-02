Arnhemse partijen willen opnieuw in gesprek met woonbootbewoners

Bedrijven en recreatieverenigingen zijn tevreden met het collegevoorstel voor uitkoop van de woonboten in de Nieuwe Haven aan de Westervoortsedijk in Arnhem. Veel woonbootbewoners voelen zich te weinig gehoord. En daar spelen een aantal partijen op in.

Eind vorig jaar kwam wethouder Jan van Dellen met een plan dat een oplossing moet bieden in de al jaren slepende kwestie van de ongewenste ligplaatsen in de Arnhemse haven. Voornaamste conclusie: een alternatief is er niet, de woonbootbewoners moeten worden uitgekocht. En daarover spraken de betrokken partijen woensdagavond met de gemeenteraad.

Dat de bedrijven en verenigingen het voorstel omarmen, is niet zo gek. Zij mogen immers blijven en hebben na het vertrek van de woonboten meer ruimte voor hun activiteiten. 'We hadden de laatste jaren geen ruimte om ons werk goed te doen en uit te breiden', zegt Jan Fransen (Fransen Technical Services) namens enkele bedrijven in de haven. 'Het zal één van de weinige plekken in Nederland zijn waar nog watergebonden bedrijvigheid mogelijk is.'

'Boost voor industriegebied'

'Het plan zal een boost geven aan het industriegebied', meent Petra Eijkelkamp (Helldörfer lasbedrijf). Een aantal verenigingen, zoals waterscouting Miguel Pro, vragen wel om meer garanties voor hun activiteiten op de lange termijn. 'We zitten tenslotte al 80 jaar in de haven', stelt Geo Dam van roeivereniging Jason.

'Doden niet ondenkbaar'

En dat de huidige situatie onwenselijk is, daar zijn de meeste bewoners het wel over eens. Er wordt vooral gewezen op de veiligheid. Een aantal doden of zwaargewonden aankomende zomer is niet ondenkbaar, stelt woonbootbewoner Jeroen Spaander. 'Kies voor echte oplossingen, anders kan de burgemeester straks een keer naar een begrafenis', vult bewoner Henk Wijninga hem aan.

Marloes Spaander vindt dat er onvoldoende is gekeken naar de aangedragen oplossingen. Hoewel er wel een document ligt waarin Van Dellen uitlegt waarom deze in zijn ogen niet reëel zijn.

'De wethouder heeft 1,5 uur bij ons aan tafel gezeten', vertelt haar partner Jeroen. 'Hij heeft hulp beloofd, maar er is slechts één uitkomst: uitkopen. Dat valt ons heel erg tegen.' Volgens hem worden hun oplossingen 'onterecht afgewezen' met een 'onzinverhaal'.

Nogmaals in gesprek

En daarop nemen Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderen Partij het initiatief om nogmaals in gesprek te gaan. Daarbij zullen ze alle raadsfracties en bewoners uitnodigen. Doel is om een aanpassing op het voorstel te bedenken waar iedereen zich in kan vinden. VVD-leider Leendert Combee zegt dat zijn partij aan zal sluiten, maar twijfelt aan het nut. Volgens hem zijn er al meerdere gesprekken geweest. 'Maar je kunt het natuurlijk altijd proberen.'

Ook over de kosten van het plan maken verschillende fracties zich zorgen. Daar is dit jaar 1,15 miljoen euro voor gereserveerd. Veel te weinig, als je de woonbootbewoners moet geloven. Arnhem Centraal-raadslid René Kraaijenbrink meent zelfs dat uitkopen niet reëel is, omdat dit 'veel te duur' wordt. Wethouder Van Dellen zal hier in de komende raadsvergaderingen wat meer duidelijkheid over geven.

'Samen aan de finishlijn'

Eelco Slont legt uit wat uitkopen voor hem persoonlijk betekent. Vanwege zijn uitkeringssituatie zal hij geen hypotheek voor een huis krijgen. Vervolgens wordt zijn uitkering gestopt, tot het geld dat hij aan de uitkoop overhoudt op is. Wel heeft Slont vertrouwen in de aanpak van Van Dellen. 'We bellen en hij komt op de koffie. Veel problemen zijn niet direct oplosbaar, maar ik geloof erin dat hij met mij aan de finishlijn zal staan.'

