NEC gaat onrust bestrijden met Proper en Romeny in de basis

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De club verkeert in een sportief wak na drie wedstrijden zonder zege. NEC is weggezakt naar de tiende plaats en die geeft geen recht op deelname aan de play-offs. Telstar is een concurrent en staat één punt voor op de Nijmegenaren. Bij een nederlaag zou het gat al groeien tot vier punten. 'De komende wedstrijden worden heel belangrijk voor ons', denkt doelman Mattijs Branderhorst. 'We spelen dan tegen veel directe concurrenten.. Dus nu moet het gebeuren. We hebben de laatste weken qua spel niet gebracht wat we wilden brengen. Het is voor ons zaak om dat de komende wedstrijden wel te doen. Want ik acht ons goed genoeg om de play-offs te halen, maar dan moet je dit soort wedstrijden wel winnen. Dan kun je een gat maken.'

Bij Telstar is het vooral oppassen voor topscorer Reda Kharchouch. 'Ja, hij staat niet voor niks bovenaan de topscorerslijst samen met Mühren van Cambuur. Hij zou weggaan, maar hij is toch gebleven. Dat is fijn voor Telstar, maar dat hoeft voor ons in principe niet uit te maken. Maar zeker een speler om in de gaten te houden.'

Overname

Verder is het er veel onrust vanwege de mogelijk overname door de puissante rijke Marcel Boekhoorn. Dat houdt de club in alle geledingen ook bezig. Maar duidelijkheid over die overname is er vooralsnog niet. 'Het zijn verhalen, daar kunnen we weinig mee, zolang het niet concreet bij ons ligt', vindt François Gesthuizen. 'Ik hou me er niet echt mee bezig', zegt Mattijs Branderhorst. 'Het gebeurt of het gebeurt niet. Daar hebben wij helemaal geen invloed op. We hebben er weinig mee te maken, Ik focus me liever op het spel. Daar ben ik hier voor gehaald, gewoon die ballen tegenhouden.'

Boze supporters

Daarnaast is er een conflict tussen de club en de supporters. Legio Noviomagum, verantwoordelijk voor de sfeeracties bij NEC, heeft het vertrouwen in de veiligheidscoördinatoren opgezegd. De aanleiding zijn een aantal opgelegde stadionverboden voor supporters en een verbod op een spandoek uit tegen Helmond Sport. En daarmee zijn de sfeeracties en spandoeken voorlopig van de baan.

Ook de officiële Supportersvereniging heeft zich solidair verklaard met Legio Noviomagum. NEC reageert vooralsnog niet op de kwestie.

Crisis afwenden

Ondertussen kan NEC een sportieve crisis afwenden door een overwinning op Telstar. De club weerde daarom de pers van de laatste training. 'Ik wil niet teveel kwijt, vandaar dat de training besloten was vandaag. Niet zozeer om jullie bewust buiten de poort te houden. Maar we willen de tegenstander ook niet wijzer maken', laat Gesthuizen weten.

Okita en Velikonja gepasseerd

Het elftal ondergaat enkele wijzigingen. Jonathan Okita, die al weken zijn niveau niet meer haalt en ook niet geheel fit is, wordt vervangen door Ole Romeny (foto)

Ook maakt Dirk Proper zijn rentree in de basis. Dat zou ten koste gaan van Etien Velikonja. Zian Flemming schuift dan weer door naar de spitspositie.

Vermoedelijke opstelling: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Dijkstra, Proper, Van Landschoot; Musaba, Flemming, Romeny.