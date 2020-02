Storm Ciara raast zondag over onze provincie

Het gaat zondag stormen in onze provincie. In de avond komt het mogelijk zelfs tot windkracht 8. 'Zet alles in de tuin goed vast', waarschuwt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Donderdagochtend moeten we nog rekening houden met gladde wegen en mist, maar vanaf vanaf vrijdag neemt de wind al de bovenhand. Zaterdag is volgens Janssen een 'overgangsdag' met flinke wind en regen, die vanuit het westen over de provincie trekt.

Langdurige regen

'Zondag gaat de ventilator flink aan', vervolgt hij. De bewolking neemt dan heel snel toe en in de loop van de dag komt er meer regen vanuit het westen. 'Langdurige regen', zegt hij op Radio Gelderland.

Luister het weerbericht op Radio Gelderland terug. De tekst gaat daaronder verder.

De wind draait naar het zuidwesten en wordt in de loop van de zondag 'krachtig tot hard' boven onze provincie. In het westen van het Rivierengebied komt het tot windkracht 6 of 7, voorspelt de weerman. 'En langs de Randmeren sluit ik zelfs niet uit dat het in de avond enige tijd stormachtig wordt met windkracht 8.'

Windstoten tot 110 kilometer per uur

In heel de provincie komen dan 'zware tot heel zware windstoten tot 110 kilometer per uur' voor. Daarom adviseert Janssen alles in de tuin goed vast te zetten. 'Of binnen, want anders ligt het op andere plaatsen dan waar je het zou willen hebben.'

De storm heeft voor het eerst een naam gekregen, door een samenwerking van het KNMI met Ierse en Britse weerdiensten. 'Ciara' – zoals de storm is genoemd – kan aan de kust zelfs voor windkracht 9 zorgen.