'Vaak genoeg laat ik nog een traan', Henk verzorgt al 35 jaar uitvaarten

'Toen ik begon in het vak waren we in ruim een uur klaar', vertelt hij in het programma In Mijn Hart. Daarin praat presentator Klaas Drupsteen met mensen die werken met de dood, zoals Henk. 'Ik zeg ook altijd: toen bepaalden wij de uitvaart en niet de familie. Dat is gelukkig veranderd.'

Tientallen jaren geleden bepaalde de uitvaartondernemer hoe een uitvaart verliep. De familie had wel inspraak, maar er werd veel uitgegaan van een 'standaard' uitvaart. 'Toen wisten we niet anders, en was het ook mooi.'

Eigen tranen

Henk ziet veel tranen tijdens zijn werk. 'Maar ik heb er zelf ook last van hoor', zegt hij. 'Kinderen die verdriet hebben omdat hun vader of moeder is overleden, of een nabestaande die mooie woorden uitspreekt.' De Epenaar laat soms zelf ook een traan. Dat moet kunnen vindt hij. 'Als ik dat niet meer heb, stop ik ermee.'

Als Henk moet spreken, weet hij het intussen te onderdrukken. 'Of je draait je even weg. Maar als ik er geen gevoel meer in kan leggen ben ik weg, want dat is zo belangrijk.'

