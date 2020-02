Barneveldse regels voor huisvesting arbeidsmigranten vallen in de smaak

De plannen om de komende jaren huisvesting voor enkele honderden arbeidsmigranten in Barneveld te realiseren is door de gemeenteraad met open armen ontvangen. De raad is blij dat er duidelijke regels komen omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten.

In Barneveld zijn naar schatting tussen de 660 en 880 buitenlandse arbeidskrachten aan het werk. Met nieuwe regels wil wethouder Aart de Kuijf de woonsituatie van deze werknemers verbeteren. Momenteel is er in Barneveld nog geen specifiek huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Volgens De Kruijf is de gemeente daarom de afgelopen jaren situaties tegengekomen die niet door de beugel kunnen.

Verantwoordelijkheid

Dat de gemeente duidelijke regels wil maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten, is volgens de raadsleden hard nodig. 'Ga maar eens Googlen op huisvesting arbeidsmigranten en je komt al snel dingen tegen die niet door de beugel kunnen', aldus Mijntje Pluimers van Lokaal Belang.

'Voor ons hebben deze migranten niet alleen recht op goede arbeidsomstandigheden, maar ook op goed huisvesting. Het is goed om te constateren dat de gemeente hiervoor verantwoordelijkheid voor neemt', vindt Hilhardt Brul van Pro'98.

In totaal moeten volgens het voorstel 732 nieuwe woningen komen voor de arbeidsmigranten in de gemeente. De locaties van de nieuwe woningen zullen worden verdeeld over de gemeente. Alle partijen vinden dat er vooraf goed moet worden gecommuniceerd met de omgeving waar de arbeidsmigranten gehuisvest gaan worden. 'Overleg met omwonenden is essentieel', oppert Sandra Reemst (VVD).

Grootschalig

Het enige discussiepunt ging over de grootte van de woningen. De plannen van de wethouder staat dat er tot maximaal honderd arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest op één locatie. Dat is tegen het zere been van Pluimers. 'Wij geloven in kleinschaligheid van huisvesting. Grote woningbouw met plaats voor zestig tot honderd arbeidsmigranten vinden wij te veel.'

Toch kan een meerderheid zich juist wel in grootschalige nieuwbouw vinden. 'Het zal ontzettend lastig zijn om alle 880 arbeidsmigranten in kleine woningen te huisvesten. Dus als de mogelijkheid tot grote woningbouw er is, laten we dat dan doen', aldus Brul.