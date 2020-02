Wijnen, wijnen, wijnen met Meilandjes? 'In Achterhoek drinken ze alles wel'

Burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst, waar Hengelo onder valt, zegt desgevraagd heel goed te begrijpen waarom mensen voor Bronckhorst kiezen. 'Het is hier heerlijk wonen. Wanneer ze zich hier daadwerkelijk inschrijven zijn ze van harte welkom op de nieuwe bewonersavond die we ieder jaar voor al onze nieuwe inwoners organiseren.'

De Meilandjes zijn in tv-land bekend van de uitroep 'Wijnen, wijnen, wijnen!' 'Ja, wij schenken naast koffie thee, fris en bier ook wijn op die avond', gaat Besselink verder. 'Ik weet van het bestaan van het programma, maar volg het niet.'

'Goede wijnen in de Achterhoek'

Manuel Hezeman, directeur van Stichting Achterhoek Toerisme, laat in een reactie weten dat de aandacht die de familie Meiland genereert de Achterhoek kan versterken. 'We hebben de regio zelf al goed op de kaart gezet. We hebben goede wijnen in de Achterhoek.' Hezeman zegt niet te kunnen inschatten of een eventuele wijnproductie door de familie Meiland voor de regio iets toevoegt.

Er is in de Achterhoek in ieder geval genoeg goede wijn, zegt wijnbouwer Gerhard Ensing van Wijngaarde Hesselink in Winterswijk. 'De meeste Nederlanders weten het nog niet, maar de Achterhoekse wijn kan zich heel goed meten met de buitenlandse wijn.' Van rood tot wit, van champagne tot grappa, de Achterhoek heeft het allemaal. 'Er zal vast wel iets tussen zitten wat ze lekker vinden', aldus Ensing.

'Bieren, bieren, bieren'

Op onze Facebook-pagina reageren veel lezers op het nieuws van de de komst van de familie Meiland. 'Welkom in ons mooie Hengelo', zegt Jeanet Arink. 'Niet zeuren dat het soms naar stront ruikt hè, als de boeren aan het bemesten zijn. Welkom in de Achterhoek', schrijft Tom Ankersmit. Eddy Peer denkt dat de wijntraditie in de Achterhoek uitgaat als een nachtkaars. 'Wordt het bieren, bieren, bieren', reageert hij.

Niet iedereen is positief. Trijnie Dijkema uit Arnhem: 'Blij dat ik daar niet in de buurt woon.' En Thomas Vels laat er geen gras over groeien: 'O nee toch. Daar zijn we in de Achterhoek mooi klaar mee.'

'Een van de mooiste plekjes'

'Ze zijn van harte welkom', zegt een van de bezoekers van café De Zwaan in het centrum van Hengelo, woensdagavond. De meeste cafébezoekers hebben het nieuws over de familie Meiland gehoord, hoewel niet iedereen hun tv-programma kent. 'Ik zal ze niet herkennen als ik ze tegen kom.'

De familie heeft volgens hen een prima keuze gemaakt door voor Hengelo te kiezen. 'Lekker in het platteland', zegt een jongeman die meedoet aan de dartcompetitie in het café. 'Dit is toch wel een van de mooiste plekjes van de wereld', vindt een andere cafébezoeker.

'In de Achterhoek drinken ze alles wel'

In het café zijn ze ook bekend met de gevleugelde uitspraak 'Wijnen, wijnen, wijnen' van de familie Meiland. 'Ja, wij doen het hier met bier zeg maar....en ook wel wijn ook. Hier in de Achterhoek drinken ze alles wel.'

