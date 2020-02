Provincie wist niet dat inspreker Lars (12) zoon van ambtenaar is

Het Gelders college wist niet dat de 12-jarige Lars, die vorige maand een klimaatspeech hield in het provinciehuis, de zoon is van een door de provincie ingehuurde ambtenaar. Dat zegt de provincie tegen Omroep Gelderland.

Lars (12) sprak drie weken geleden in. Volgens de PVV heeft zijn vader - een ambtenaar die voor de provincie werkt - hem naar voren geschoven en daarmee het politieke proces beïnvloed. De partij vindt dat een schending van de integriteit.

De PVV vroeg vorige week een debat aan over de kwestie en stelde de integriteit van het Gelders college aan de kaak. Dat debat strandde binnen een paar minuten omdat John Berends, commissaris van de Koning, vond dat het te veel over herleidbare personen ging, namelijk een ambtenaar die zich niet kon verantwoorden. 'Ik heb ze drie keer gewaarschuwd en dan is het klaar bij mij', sprak Berends na afloop.

Wrevel door debat

Het debat zorgde bij veel partijen voor wrevel. Zij wilden dit debat niet en vonden het een integriteitszaak tussen werkgever en werknemer. Maar door steun van Forum voor Democratie, 50Plus en de Partij voor de Dieren kon het debat toch doorgaan.

Nu wil het college toch antwoord geven op de vragen die toen niet gesteld werden: wist het college dat Lars de zoon is van een ambtenaar? Dat was dus niet het geval. De provincie schrijft overigens dat ze geen aanleiding heeft gevonden om te twijfelen aan de integriteit van de ambtenaar.

'Geen leeftijdsgrenzen'

Bovendien zegt het college dat iedereen kan inspreken bij de Staten. 'Hier zijn geen leeftijdsgrenzen of andere voorbehouden aan verbonden: een ieder mag inspreken.'

Marjolein Faber van de PVV vindt de antwoorden opmerkelijk, ook omdat de vragen officieel nooit gesteld zijn doordat het debat werd afgekapt. 'Het lijkt wel paniekvoetbal. Bij een debat hadden wij - en andere partijen - veel meer vragen beantwoord kunnen krijgen. Op deze manier willen ze het afronden. Ik vind dit heel bizar.'

Ook de inhoud van de antwoorden roept bij Faber vragen op. Volgens haar is het heel aannemelijk dat een deel van het college (gedeputeerde Jan van der Meer) wel op de hoogte was. 'Die was daarbij en de vader ook. Na zijn speech liep de jongen weer naar zijn vader. Het is wel heel aannemelijk dat Van der Meer wel op de hoogte was van de relatie vader-zoon.'

