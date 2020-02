Grap of serieus? Apeldoorner werkt aan pretpark voor katten

Wat begon als een grap werd uiteindelijk toch een vrij serieuze gedachteoefening waar Nando de Kroon uit Apeldoorn een jaar lang aan heeft gewerkt: een attractiepark voor katten. Nu heeft hij zijn ideeën voor 'Catland' op papier, maar of het er ooit echt gaat komen, is nog maar de vraag.

Een horrorkas, waar komkommers met enge gezichten een waar spookhuis voor katten vormen. Een woonkamer waar de dozen draaien zoals in een kermisattractie. En een achtertuin waar de poezen op jacht kunnen in de worteltuin als een soort malle mollen-spel.

Het zijn de belangrijkste thema's van Catland, het eerste attractiepark speciaal bedacht voor katten. Apeldoorner Nando Kroon en twee collega's werkten het hele concept uit.

'Het idee is vorig jaar opgeborreld door de populariteit van kattenfilmpjes online. We vroegen ons af of je daar ook offline iets mee kan', vertelt Nando de Kroon. 'Ik heb zelf een passie voor attractieparken – ik heb er veel gewerkt en nog steeds ga ik op vakantie naar attractieparken in het buitenland – dus ik vroeg me af hoe een attractiepark voor katten eruit zou zien. Je hebt al kattencafés en kattenhotels, maar wij wilden verdergaan.'

De woonkamer waar de draaischijven met dozen kunnen bewegen. Beeld: Nando de Kroon/Story Fabrique

Pretpark zonder wachtrijen

Eén groot verschil met pretparken voor de gewone mens: een kat gaat niet in de rij staan. Catland kent dus geen hekjes die de boel in het gareel moeten houden. De bedenkers haalden in plaats daarvan inspiratie uit de vele kattenfilmpjes online. Daar wemelt het van de filmpjes waar katten schrikken van komkommers of waar ze zich nestelen in die ene lege doos die je net nodig hebt.

Niet dat er nu concrete plannen liggen om Catland ergens te bouwen. Nando de Kroon runt een bedrijfje voor conceptontwikkeling dat belevenissen bedenkt voor bijvoorbeeld dierentuinen of tuincentra. Hiermee wil hij laten zien wat hij kan. 'Dit was stap 1, maar we zijn wel aan het kijken naar de mogelijkheden.'

