Heilige beelden en concerten moeten Giesbeekse kerk redden

De Sint Martinuskerk in Giesbeek moet in de toekomst een museum worden met heilige beelden en daarnaast moet het een plek worden waar concerten gehouden kunnen worden. Dat plan heeft de locatieraad bedacht om het kerkgebouw voor te toekomst te kunnen behouden. Woensdagavond wordt het voorstel gepresenteerd aan een groep vrijwilligers.

Dat de kerk geen kerk blijft, hoorde Giesbeek afgelopen zomer. De parochie - waar de Sint Martinus onder valt - sluit in totaal negen kerken in de Liemers. Een grote schok voor veel inwoners en de mensen die actief zijn in de kerk.

Harry Wieggers van de locatieraad in Giesbeek ondernam direct actie. 'Dat de kerkdiensten zullen verdwijnen, kunnen we helaas niet terugdraaien. Maar we kunnen en zullen er wel alles aan doen om het gebouw voor het dorp te behouden.'

Pijporgel

De afgelopen maanden zijn verschillende opties onderzocht. 'We hebben bijvoorbeeld gekeken of verenigingen of andere voorzieningen gebruik zouden kunnen maken van de kerk. Maar die blijken allemaal al een prima plek te hebben in het dorp.

'Deze optie viel dus af. Maar toen werd de locatieraad benaderd door een paar enthousiaste Amsterdammers die een permanente plek zochten voor hun pijporgel. 'Dat zette ons aan het denken', zegt Wieggers, 'want door de sluiting van heel veel kerken komen er ook veel beelden en relikwieën vrij.'

Geen concurrentie

Zo werd het idee van een beeldenmuseum geboren. 'Voor de duidelijkheid: we willen geen concurrent zijn of worden van het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg hoor', laat Wieggers nog weten. Want daarnaast wil hij in de kerk concerten houden.

Bovendien blijft de Giese Toren in de toekomst - net als nu - geopend voor publiek en houdt de kerk structurele inkomsten vanwege telefoonmasten op de toren. De locatieraad is nog bezig met een gedegen financiële onderbouwing voor het plan.

Half februari moet het voorstel worden ingediend bij het parochiebestuur.

