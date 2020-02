Primera in Elburg twee maanden op slot vanwege drugshandel

De rechter besloot dinsdag dat de burgemeester het recht heeft het pand te sluiten. In april 2019 hadden instanties nog een inval gedaan bij de Primera. 'Daar is veel informatie verzameld', vertelt Rozendaal. 'Daar zijn de eigenaar en een compagnon ook opgepakt en verhoord.' Bovendien blijkt uit een gerechtelijke uitspraak dat er 17 kilo harddrugs bij de voormalige eigenaar thuis zijn aangetroffen, die volgens de politie bij de winkel zijn afgeleverd.

Eigenaar en compagnon verdachten

Volgens de burgemeester zijn de twee verdachten in een zaak rond drugshandel. 'Bij het pand is drugs geleverd, en vanuit het pand is drugs verzonden. Daarnaast is er sprake van witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrifte. Dat is allemaal verbonden aan de drugshandel.'

De burgemeester benadrukt dat hij in zo'n geval een pand voor twaalf maanden mag sluiten. 'En dat was ik in eerste instantie ook van plan. Maar op basis van reacties van anderen, heb ik besloten dat korter te doen. Het pand zal voor twee maanden gesloten blijven. Er waren genoeg medewerkers die van niets wisten, en ook ondernemers in de buurt willen dat het pand snel weer opengaat.'

Bezwaar tegen sluiting

De voormalige eigenaar van de Primera is dus nog niet veroordeeld. Bovendien tekende zijn ex-vrouw, die tegenwoordig zelfstandig eigenaar is van de winkel, bezwaar aan tegen de sluiting.

'Zij zegt nooit iets geweten te hebben van de drugshandel, en dus onschuldig te zijn. Maar de rechter heeft bepaald dat ik niet te snel handel door nu het pand al op slot te doen', benadrukt Rozendaal. 'Met deze sluiting wil ik een duidelijk signaal afgeven: dit soort praktijken kan gewoon niet in Elburg.'