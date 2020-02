Bettine Vriesekoop trapt OldStars tafeltennis af in Lichtenvoorde

Tafeltennisicoon Bettine Vriesekoop trapte woensdag met ruim tien oudere deelnemers in Lichtenvoorde het OldStars Tafeltennis af. Na clubs in Zoetermeer en Vries (Drenthe, red.) is Litac als derde tafeltennisvereniging in Nederland door het Nationaal Ouderenfonds en de Nederlandse tafeltennisbond uitgekozen voor het project.

'Een eer', vindt voorzitter Henk Eijsink van tafeltennisvereniging Litac. 'Het is fijn om te zien dat je als club gewaardeerd wordt binnen de bond en dat je de zaak goed hebt staan.' Mede door de moderne accommodatie werd Litac uitverkozen om te starten met OldStars, een initiatief om ouderen meer te laten sporten. 'Als je niet meer beweegt dan gaat alles heel snel achteruit', aldus Vriesekoop, die zelf ook onder de indruk was van de sporthal. 'Ik vind dat ouderen snel het batje op moeten pakken, maar ze mogen ook andere sporten doen.' Naast training van de tweevoudig Europees kampioene, werd ook geoefend met verschillende tafeltennisrobots. 'Ik heb nooit zoveel met tafeltennis gehad, maar als je het nu meekrijgt boeit het wel', zegt deelnemer Antoon te Molder. 'Ook als je met zo’n bekend iemand in een sporthal staat. Dat is voor mij wel bijzonder.'



De pilot OldStars loopt in eerste instantie twintig weken. 'Mensen kunnen in die periode lid worden van de club', vertelt voorzitter Eijsink, die aangeeft dat het project daarna door Litac zelf wordt opgepakt. 'Onze droom is om een aantal leden erbij te krijgen', vervolgt de voorzitter. TTV Vries uit Drenthe hield volgens hem 25 nieuwe leden over aan het project. 'Maar vijf is ook prima, het maakt in principe niet uit', aldus Eijsink. 'We zijn een goed florerende club, iemand moet met plezier hiernaartoe komen.'