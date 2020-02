'Aanleg fietspad bedreiging voor Wijchense dassen, vossen en egels'

Vossen, eekhoorns, egels en vleermuizen noemen de natuurstrook langs de Ravesteinseweg allemaal hun thuis. Ook beschermde diersoorten als de bunzing, wezel en das snuffelen er rond. Daarom mag de gemeente niet zomaar vijftig bomen in het gebied kappen om er een fietspad aan te leggen.

‘Verschuif het pad een paar meter’

Het college huurde ingenieursbureau Tauw in om te onderzoeken in hoeverre er gebouwd mag worden. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente eerst toestemming nodig heeft van de provincie. De Vereniging Natuur en Milieu Wijchen diende een bezwaarschrift in omdat Wijchen die toestemming nu nog niet heeft, maar wel al is begonnen met voorbereidende werkzaamheden.

‘Als het fietspad een paar meter verschuift, is de natuur daar al erg mee geholpen’, vertelt Theo Hesen van de natuurvereniging. Omwonenden ontvingen een brief waarin staat dat Wijchen in het voorjaar officieel begint met de aanleg van het pad. ‘Maar dan broeden de vogels en die mag je dan ook niet storen.’

‘Ambities gaan ten koste van natuur’

De PvdA stelde vragen aan het college, waarmee zij helder wil krijgen waarom de gemeente al is begonnen met het uitvoeren van de plannen. ‘We waarderen de ambities van onze gemeente, maar te vaak gaan die ten koste van de natuur’, stelt fractievoorzitter Peter Gatzen. ‘Misschien is het een kostenverhaal, maar de goedkoopste optie is niet altijd de beste.’

Het college wil nog niet reageren. Ze geeft aan over een paar weken met antwoorden te komen.