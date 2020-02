Fileprobleem A12 aangepakt: sneller extra rijstroken

De extra rijstroken komen een jaar eerder dan gepland. Ze worden in beide richtingen aangelegd. De snelheid gaat dan omlaag naar 90 kilometer per uur. 'Omdat de aannemer aan het werk is', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. 'Ook kan er af en toe een slinger in de weg zitten.'

'Files verminderen'

'Ondanks de snelheidsbeperking is de verwachting dat de files verminderen', stelt de woordvoerder. En dat is ook het doel van de regio. Want die wil graag dat de fileproblemen op de A12 snel worden aangepakt.

'Met de versnelde verbreding van de A12 wordt gehoor gegeven aan de wensen in de Liemers en Achterhoek', aldus Rijkswaterstaat. Vanaf eind 2023 is de nieuwe A12 pas echt af en kan er weer met normale snelheid gereden worden.

Nieuwe brug over Pannerdensch Kanaal

De verbreding van de A12 is onderdeel van het veel grotere project ViA15. Daarbij wordt een nieuw stuk snelweg aangelegd tussen de A15 bij Bemmel en de A12 bij Duiven/Zevenaar, en komen er op de wegen extra rijstroken. Dat moet allemaal in 2024 klaar zijn.

Ook komt er een nieuwe brug over het Pannerdensch Kanaal. Daarvan heeft de architect inmiddels ontwerpvoorstellen naar buiten gebracht. Bij de brug worden een fietspad, wandelpad en uitzichtpunt gecreëerd. En er is ruimte voor natuur. Er komen bijvoorbeeld nestgangen voor oeverzwaluwen in de pijlers van de brug, staat in een ontwerpvoorstel.

Foto: architect Ney & partners

Foto: architect Ney & partners

Mobiliteitsgedeputeerde Christianne van der Wal van de provincie Gelderland spreekt van een ‘iconische brug, die recht doet aan de belangen van de omgeving'.

'Ik ben blij met hun voorstel voor een brug, die voor fietsers en wandelaars een nieuwe verbinding tussen de Liemers en de Betuwe wordt én die zij kunnen beleven zonder verstoring door langsrijdend gemotoriseerd verkeer', zegt ze tegen Rijkswaterstaat.

Raad van State moet nog besluit nemen

Rijkswaterstaat is inmiddels begonnen met voorbereidende werkzaamheden van het megaproject ViA15. 'Archeologisch onderzoek en het slopen van panden bijvoorbeeld zodat de aannemer na een positieve uitspraak van de Raad van State snel aan de slag kan', zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De Raad van State moet - omdat er bezwaren waren tegen de plannen - nog besluiten of het project door mag of niet.

Ook de aannemer treft voorbereidingen. GelreGroen gaat een ontwerpproces in, zal bodemonderzoek uitvoeren en bijvoorbeeld vergunningen aanvragen.

