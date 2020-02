Achterhoekse agrariërs tonen lange adem

'20 februari komt er een rapport naar buiten over de stikstofdepositie', stelt actievoerder Meike Lubbers uit Silvolde. 'Daar willen we eerst duidelijkheid over hebben voordat we überhaupt deals gaan sluiten.' De vier dagen van protest hadden geen specifiek doel. De boeren wilden vooral zichtbaar blijven. 'De saamhorigheid wordt in ieder geval sterker, dus dat is positief', aldus Albert Markerink, regiobeheerder van Farmers Defence Force (FDF). 'En we hopen dat mensen luisteren. Dat ze horen waar het over gaat. Dat het niet alleen maar stikstof is, maar ook daadwerkelijk problematiek die veel verder reikt dan dat.' De regiobeheerder doelt daarmee op de publicaties van het RIVM, en met name over de manier waarop die publicaties volgens de boeren tot stand zijn gekomen: 'Als cijfers worden gemanipuleerd of rekenmodellen verkeerd worden gebruikt, dan heeft dat zware gevolgen voor vele sectoren, niet alleen de agrarische sector.'



Volgens de actievoerders is dat een diepgeworteld probleem dat heel Nederland raakt. Daarnaast krijgen de boeren steeds meer het gevoel dat de overheid ze liever kwijt is dan rijk, wat er zelfs voor zorgt dat mogelijk budget voor verduurzaming met argusogen wordt bekeken. 'Als een bedrijf zich wil verduurzamen zijn die mensen daar natuurlijk vrij in', stelt Markerink. 'Maar er worden continu alleen maar regels en wetten opgelegd. Ze (de overheid, red.) verzinnen wel weer wat anders.' Lubbers voelt zelfs dat er een hetze tegen de boeren wordt opgezet door de politiek. 'Nederland voelt niet meer van jou', aldus de Silvoldse agrariër. 'Want wat is nou het doel in Nederland? Het doel lijkt te zijn: alle boeren eruit en maar volbouwen. Ze gebruiken onjuiste gegevens om dat te bereiken.'



Wapens geladen

Een grote actie om woensdag richting Den Haag te trekken werd afgeblazen. De FDF gaf aan het kruit nog droog te houden, maar volgens Lubbers zijn de wapens al geladen. 'Sowieso!', zegt ze stellig. 'De trekkers staan klaar. Als het moet dan staan we er. Ik ben ervan overtuigd dat zodra er negatieve besluiten worden genomen voor ons dat ook iedereen er staat!'