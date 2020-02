Arnhemse privacystrijder krijgt van rechter ongelijk over anoniem reizen

Arnhemmer Michiel Jonker is woensdag door de bestuursrechter twee keer in het ongelijk gesteld. Het ging over het - anoniem - reizen met het openbaar vervoer. Jonker vindt het in strijd met zijn privacy dat je in de bussen van Connexxion niet meer met contant geld kan betalen. Ook de NS zou volgens hem in drie gevallen de privacyregels hebben geschonden.

Jonker vindt het in strijd met zijn privacy dat hij in de bussen van Connexxion alleen nog maar met een pinpas of creditcard bij de buschauffeur een kaartje kan kopen.

Hij diende daarover een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die zag geen noodzaak om Connexxion te dwingen deze maatregel weer op te heffen. De bestuursrechter is het daar mee eens en wijst erop dat Connexxion zelf maar een beperkt aantal persoonsgegevens verwerkt.

Ook NS in gelijk gesteld

Jonker klaagde ook dat de NS drie keer de privacyregels in de Algemene verordening beschermingsgegevens (AVG) zou hebben geschonden.

Als iemand een anonieme OV-chipkaart inlevert, verplicht de NS hem of haar zich te identificeren. Verder is hij bij de aanschaf van een kaartje voor een buitenlandse treinreis aan een NS-balie verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Ten slotte klaagt de reiziger over de verplichte servicekosten die moeten worden betaald als hij met contant geld een anonieme chipkaart opwaardeert.

De bestuursrechter vindt dat in alle gevallen geen sprake is van overtreding van de AVG. Het is geen beleid van de NS om iemand die een anonieme OV-chipkaart inlevert te verplichten zich te identificeren. Het is ook geen beleid van de NS om bij de aanschaf van een kaartje voor een buitenlandse treinreis persoonsgegevens te vragen. Dat servicekosten in rekening worden gebracht bij opwaardering van een anonieme OV-chipkaart, vindt de bestuursrechter niet onredelijk.

Zie ook: Arnhemse privacystrijder weer naar rechter: 'NS en Connexxion aanpakken'