'Chateau Meiland-sterren verhuizen naar de Achterhoek'

Het is nieuws dat voor veel fans van het populaire tv-programma Chateau Meiland als een verrassing komt: de 'Meilandjes' verhuizen terug naar Nederland. En als de hardnekkige geruchten kloppen, strijken ze neer in de Achterhoek.

In Chateau Meiland wordt de familie, bestaande uit vader Martien, moeder Erica, dochter Maxime en kleindochter Claire, gevolgd terwijl ze een kasteel het Franse dorp Beynac omtoveren tot bed and breakfast. Vorig jaar won het programma de Gouden Televizier-Ring.

Waar Martien Meiland en zijn familie naartoe gaan, zeggen ze zelf nog niet. 'Niet hier in Frankrijk, we gaan terug naar Nederland', is het enige wat ze in een Instagram-bericht vertellen.

Bekijk de boodschap van de familie Meiland:

Maar veel mensen in het Achterhoekse Hengelo weten het zeker: de tv-ster komt naar hun dorp. Het gerucht over hun komst ging er al als een lopend vuurtje, maar sinds het officiële 'verhuisbericht' van de 'Meilandjes' is het nog hardnekkiger.

'Wijnen, wijnen, wijnen'

Eigenaar Michiel Brouwer van het nabijgelegen restaurant De Heeren van Wolfserveen zegt tegen Omroep Gelderland al op de hoogte te zijn van de komst van de familie Meiland. 'Ik weet het 100 procent zeker: ze komen hiernaartoe. Ook hebben we gehoord dat er cameraploegen voor de hekken en in de tuin van hun toekomstige woning hebben gelegen en dat er met een drone over het huis is gevlogen. Dat is voor Achterhoekers heel gek.' Brouwer weet het uit betrouwbare bron.

Brouwer had tot voor kort alleen van de familie gehoord, maar heeft inmiddels al wat bijgeleerd. 'Thuis hebben nu de kreet 'wijnen, wijnen, wijnen' als we aan tafel gaan', lacht hij.

Een van de nieuwe buurvrouwen van de 'Meilandjes' kende de familie ook niet, maar is wel op de hoogte van het nieuws. 'Het huis is prachtig gelegen. Ze kunnen eigenlijk niet mooier zitten', zegt zij. 'Ik heet ze hartelijk welkom hier.'

Kasteel nog niet verkocht

De huidige bewoner van het huis waar de familie hun intrek zou nemen, wil deze woensdag om privacyredenen niet zeggen aan wie hij het verkocht heeft. Ook de makelaar kan om die reden niet ingaan op de geruchten. Met de familie Meiland hebben we ook contact gelegd. De familie wil het nieuws over hun verhuizing naar Hengelo bevestigen noch ontkennen.

Wanneer de 'Meilandjes' verhuizen, is nog niet bekend. Ze maken in ieder geval het seizoen in Frankrijk af, dat op 23 maart op tv van start gaat. 'Het kasteel is ook nog helemaal niet verkocht. Dus we gaan gewoon lekker door', zegt Erica Meiland.